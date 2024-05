El colegio Europa comunica a los padres que el profesor investigado ya ha sido apartado del centro

El Colegio Europa de Getxo ha trasladado este martes a las familias que el centro ha actuado con la "máxima diligencia" tras conocer las denuncias por presuntos abusos sexuales presentadas por las familias de cuatro niñas de Educación Primaria contra el profesor de inglés y asegura que el docente investigado fue "inmediatamente apartado" desde que que tuvo conocimiento de "cualquier indicio" en coordinación con los Servicios de Inspección Educativa y Policía.

En esta circular el centro precisa además que las familias del nivel afectado, Educación Primaria, fueron convocadas e informadas este lunes sobre lo sucedido y sobre las actuaciones llevadas a cabo por el colegio.

Además, en la circular se indica a las familias que tienen todos los medios del colegio a su disposición para, entre todos, "superar esta situación de la mejor manera posible". En este sentido, se precisa, que si es necesario se establecerán "medios adicionales" durante el tiempo que sea conveniente.

Desde el colegio Europa han querido trasladar que todas sus actuaciones van dirigidas, por un lado, "a proteger a los alumnos y sus familias", y por otro, a evitar "interferir en los procedimientos legales abiertos" y añade que cualquier interpretación en otro sentido "carece de todo fundamento". Finalmente se pone a disposición de las familias para cualquier cuestión referida a este tema.

PREOCUPACIÓN ENTRE LOS PADRES Y MADRES DEL CENTRO ESCOLAR

Padres y madres del Colegio Europa de Getxo han expresado este martes su "preocupación" por la investigación abierta .En declaraciones a los medios de comunicación en la entrada del colegio también han expresado su respaldo a las familias afectadas y han subrayado que se trata de "un asunto muy triste y motivo de preocupación porque son niñas muy pequeñas y lo ocurrido es de máxima gravedad".

Una de las madres ha contado que sus hijos han estado con el profesor de inglés con el que su hija ha tenido una clase "de inmersión de inglés" la semana pasada y ha explicado que después de enterarse de lo ocurrido "ayer lunes no traje a mi hija al colegio hasta que ésto no estuviese solucionado y se supiese algo". Esta madre añade que "gracias a Dios parece ser que ella no ha tenido que sufrirlo".