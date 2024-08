El calentamiento del agua del mar atrae a Euskadi especies invasoras

El calentamiento del agua del mar por el cambio climático es un hecho tal y como refleja los 25,1 grados que registró el pasado domingo en plena ola de calor, la boya situada a 20 km del Abra en el Mar Cantábrico, la temperatura "más alta" desde que existen registros. Según Azti, el cambio climático eleva 0,2 grados la temperatura del mar cada década y los expertos alertan de que, si no se adoptan medidas, en el 2100 el nivel del mar podría crecer cerca de un metro.

La subida del nivel del mar es una de las consecuencias "negativas" del cambio climático. El agua a temperatura más elevada favorece, sin embargo, otros efectos negativos. En Cope Euskadi el periodista y experto medioambiental, Julen Rekondo, nos cuenta que "peligran ciertas especies de peces que son muy importantes para nuestros arrantzales y que por el contrario, comienzan a proliferar especies invasoras".

Rekondo explica que "el calor hace que el tamaño del pez no avance a la misma velocidad que la edad" y añade que "especies comerciales muy importantes para los arrantzales, como la anchoa y el bonito, no aguantan ese calentamiento del agua y emigran a estos sitios, lo que dificulta la pesca". Otro efecto negativo es "la aparición de especies invasoras y foráneas que no traen ningún bien como por ejemplo las carabelas portuguesas", que aparecen desde el pasado verano en la costa vasca.

"La actividad humana está detrás del cambio climático" recuerda el periodista Julen Rekondo, quien pone el foco en el consumo de combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas o carbón que aquí en Euskadi "representan el 80% del consumo energético".

Rekondo recuerda que "vamos tarde si queremos cumplir el objetivo de cero emisiones en 2050". El periodista advierte en Cope Euskadi de que los gobiernos están actuando "muy lentamente" ante el cambio climático frente a la comunidad científica que alerta de que "sólo si actuamos de forma urgente estaremos a tiempo de revertir sus efectos".