Bilbao coloca una placa de homenaje en recuerdo de Benicio Alonso, asesinado por ETA

El Ayuntamiento de Bilbao y el Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia han rendido este martes un "justo homenaje" con la colocación de una placa en recuerdo de Benicio Alonso Gómez, trabajador del Banco de Vizcaya asesinado por ETA en 1983, acto en el que la hija de la víctima ha afirmado que, "por fin", la sociedad "se ha concienciado" de que el terrorismo "no es viable y mueren personas inocentes".

Esta nueva placa en recuerdo a una víctima de ETA, la tercera que se coloca en Bilbao, ha quedado instalada en la Gran Vía bilbaína junto al BAT, edificio que fue antigua sede del BBVA.













El acto, abierto a la ciudadanía, ha incluido una ofrenda floral con la presencia de familiares y personas allegadas a la víctima, junto a representantes municipales, encabezados por la alcaldesa en funciones, Amaia Arregi, y del Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, además de otras autoridades.





Trabajador del Banco Vizcaya

Benicio Alonso Gómez, de 51 años, nacido en Barca (Soria), casado y con dos hijas, trabajaba en las oficinas del Banco de Vizcaya cuando la mañana del 5 de febrero de 1983 explotó una bomba colocada en un maletín.

Como consecuencia de las graves heridas, falleció en el Hospital de Basurto dos días después, el 7 de febrero. En el mismo atentado murieron otros dos empleados de la entidad, Ramón Iturriondo García, y Aníbal Alfonso Izquierdo Emperador, y otros seis resultaron también heridos, algunos de ellos de gravedad.

En aquellas fechas, y tras la conmoción por el suceso, se produjo una multitudinaria manifestación de repulsa que fue calificada como "la primera manifestación masiva contra ETA en el País Vasco", según ha recordado el Ayuntamiento.

Tras la finalización del acto, la alcaldesa en funciones de Bilbao, Amaia Arregi, ha afirmado que el de hoy es un "justo homenaje" que se realiza cuando la familia "lo requiere".













"Ha sido un acto emotivo y sencillo, centrado en la familia, que es la verdadera protagonista", ha añadido, para destacar que la hija del homenajeado, en el acto de entrega de una réplica de la placa que se ha celebrado previamente en el Ayuntamiento, les ha trasladado que "ya no tenía ningún rencor, que con el rencor no se ha llegado a ninguna parte".

Por otro lado, ha dicho que esperan colocar nuevas placas, pero deben "determinar los tiempos con las familias", porque se intenta hacer coincidir los actos de homenaje "bien con la fecha del asesinato o en días cercanos, hablando con la familia, que son las protagonistas".





"La sociedad ha avanzado"

Transcurridos 40 años del atentado que acabó con la vida de su padre, su hija María Anunciacion ha dicho que la sociedad "sí que ha avanzado en ese sentido y ha tomado más conciencia en relación con el terrorismo", aunque "hay de todo" y quien piensa que a las personas afectadas "nos cuidan demasiado" porque "eso pasó hace mucho tiempo".

María Anunciación Alonso ha relatado que el atentado les afectó "bastante negativamente" y fue muy "traumático". "Por desgracia, mi hermana no lo supo afrontar bien y ha tenido muchos problemas luego de readaptación", ha explicado, para recordar que, en aquella época "no es como ahora, no había apoyo psicológico, si podías lo afrontabas y si no, pues ahí te quedabas".