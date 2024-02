Atención a las afecciones de la tractorada en las entradas a Bilbao

Según han dado a conocer los sindicatos convocantes de las protestas en Bizkaia, las caravanas de tractores, comenzarán a colapsar las carreteras desde primera hora para llegar al Arenal de Bilbao sobre las 10.00 horas de la mañana donde se organizará un "mercado transparente"

Los primeros tractores saldrán a las 6.30 desde Karrantza; las 7.00 horas empezarán a circular del parking del Eroski de Gernika y de Markina.

Después, a las 7:30 saldrán de la cooperativa de Mungia y de Durangaldea, desde el Eroski de Matiena.

Por fin a las 8.15 horas partirán del Makro de Asua, en Erandio.

Está previsto que los tractores, se espera que superen la cifra de, entren en Bilbao procedentes de diferentes comarcas en tres columnas: una por Zorroza, otra por San Ignacio y otra por la N-634.

Lo explicaba el responsable de EHNE Bizkaia, Unzalu Salterain en al audio que puedes escuchar a continuación:

El plan es que las tres columnas confluyan en San Mamés a eso de las 10.00 horas y desde allí, a partir de las 10.30, recorran la Gran Vía para finalizar sobre las 11.00 horas de la mañana en El Arenal.

Una vez en el Arenal bilbaíno llevarán a cabo también un "mercado transparente" en el que ofrecerán cuartos de cordero del país envasados al vacío a un precio de 20 euros la pieza.

Los agricultores y ganaderos tienen varias eivindicaciones. una de ellas es una moratoria de todos los tratados de libre comercio para analizar el impacto que está teniendo en los mercados locales y europeos. Mientras no se dé ese análisis, demandan la paralización de todas las negociaciones.

Otra de sus demandas es la regulación de los mercados para poder garantizar precios a la parte productora que "cubran los costos de producción" .

"Si no cubrimos los costos de producción no tiene futuro ninguna actividad, no solo en el sector agrario".