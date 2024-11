Arranca la 66.ª edición de Zinebi con la entrega del primer "Mikeldi" de honor a la directora Laura Poitras

ZINEBI – Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, otorga el primero de los premios Mikeldi de Honor de su 66ª edición a la cineasta estadounidense Laura Poitras, por su “firme compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos y libertades ciudadanas, expresado a lo largo de una obra cinematográfica rigurosa y perspicaz, muchas veces visionaria, en la que ha logrado, desde un estilo narrativo íntimo, reivindicar los principios democráticos y de transparencia exigibles a nuestros gobernantes”.

Zinebi Cartel de Zinebi 66

El Concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, y el director de ZINEBI, Joseba Lopezortega, han presentado este Mikeldi junto a la propia Laura Poitras, que recoge el galardón en la gala inaugural de ZINEBI en el Teatro Arriaga. En su 66ª edición, ZINEBI también reconocerá con un Mikeldi al director de Fotografía, José Luis Alcaine, que recibirá su premio honorífico en la gala de clausura del Festival.

participación en el festival

Durante su participación en ZINEBI, Poitras ofrecerá sendos coloquios tras la proyección de las dos películas programadas en el auditorio del Museo Guggenheim Bilbao. El sábado 9, a las 18:00 horas, se podrá ver “All the Beauty and the Bloodhsed” (2022) en una sesión que contará con la participación del programador, crítico y docente cinematográfico Carlos Reviriego, director adjunto y de programación de Filmoteca Española. Y el miércoles 13, a las 18:00 horas, se visionará “Citizenfour” (2014) en una sesión donde también participarán el director nortemaericano Michael Premo —que presenta “Homegwown” (2024) en ZINEBI— y el periodista especialista en cine de El Mundo Luís Martínez.

LAURA POITRAS

Nacida en 1964 en Boston (Massachusetts, EE. UU.), Laura Poitras mostró desde muy joven un gran interés por las artes, la política y las injusticias sociales, influencias que más tarde impregnarían su obra cinematográfica. Estudió en el San Francisco Art Institute, donde inicialmente se enfocó en la pintura, antes de trasladarse al mundo del cine. Más tarde, se mudó a Nueva York para estudiar en The New School, donde encontró en el cine documental un poderoso medio para contar historias reales con impacto social. De hecho, su carrera arranca con “Flag Wars” (2003, codirigida con la artista Linda Goode Bryant), un reflejo de los efectos de la gentrificación en una comunidad mayoritariamente afroamericana en Columbus (Ohio).

La directora Laura Poitras

Las consecuencias políticas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 la movieron a adoptar un enfoque aún más político que, en 2006, se tradujo en “My Country, My Country”, un documental que ofrece una mirada crítica sobre la ocupación de Irak por parte de Estados Unidos desde la perspectiva de un médico sunita que se presenta a las elecciones del país. La película recibió elogios de la crítica y una nominación al Óscar como Mejor Documental, marcando un antes y un después en su carrera.

Con aquella película comenzó una trilogía sobre las políticas de su país tras el 11-S. El segundo episodio sería “The Oath” (2010), que examina la vida de dos hombres conectados con Al Qaeda y los atentados, ofreciendo una perspectiva compleja sobre la guerra contra el terrorismo y los dilemas morales que enfrentan a quienes participan en ella. La trilogía concluiría con “Citizenfour” (2014), su obra más conocida, en la que sigue los eventos que rodearon las revelaciones de Edward Snowden, quien filtró en 2013 miles de documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) norteamericana.

llega el oscar

Con aquel valioso documento, Poitras se hizo con el Óscar al Mejor Largometraje Documental y el Premio BAFTA, consolidando su posición como una de las voces más importantes del “cine de lo real” contemporáneo.

En 2015, cofundó The Intercept, una plataforma de noticias enfocada en temas de seguridad y derechos humanos. Asimismo, contribuyó a crear Field of Vision, una iniciativa de cine documental que apoya proyectos de cineastas independientes que buscan contar historias urgentes y subrepresentadas.

En 2022, Laura Poitras presentó su más reciente película documental, “All the Beauty and the Bloodshed”, un documental que explora la vida de la fotógrafa y activista Nan Goldin, así como su lucha contra la adicción a los opioides y el papel de la poderosa familia Sackler en esta crisis. La película ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

SECCIÓN OFICIAL – CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJE

La sesión inaugural de ZINEBI 66 tendrá lugar en el Teatro Arriaga tras la conclusión de la Gala de Inauguración, que dirigen por tercera edición consecutiva María Goiricelaya y Ane Pikaza (La Dramática Errante). En ella, se proyectarán los cortometrajes vascos a concurso dentro de la Sección Oficial: “Horizontal” de Alex Reynolds (ficción), “Locas del ático” de Tamara García Iglesias (documental), “Errotatiba” de Iratxe Fresneda Delgado (documental), “Azkena” de Lorea Lyons y Ane Inés Landeta (animación), “Exergo” de Jorge Moneo Quintana (documental) y “Ehiza” de Aitzol Saratxaga (ficción). En el caso de “Errotatiba” y “Horizontal”, se trata de estrenos de ZINEBI en colaboración con el FICX – Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, que también los incluye en su programación, que comenzará el día 15 de noviembre.

Mañana, sábado día 9, se proyectarán las dos siguientes sesiones del Concurso Internacional de Cortometraje, en el Auditorio de Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao. En la segunda se pasarán, a partir de las 18.00 horas, los estrenos en el Estado de los cortometrajes “On Hold” de Delia Hess (animación), “Testerep” de Vincent Langouche (documental), “The Eggregores’ Theory” de Andrea Gatopoulos (animación), “Adiós” de José Prats (animación), “Songs of Love and Hate” de Saurav Ghimire (documental) y “Aquatic” de Shiva Sadegh Asadi (animación). A modo de prólogo, esta sesión se abrirá con la versión recientemente digitalizada del cortometraje “Carboneros de Navarra / Nafarrako ikazkinak”, dirigido por Armendáriz, y del que partió para desarrollar el proyecto de “Tasio” (film que se proyectará en la gala de clausura, el 15 de noviembre).

La tercera sesión del Concursol acogerá, a las 20:15 horas, los títulos “No se ve desde acá” de Enrique Pedráza-Botero (documental), “Aferrado” de Esteban Azuela (animación), “El mapa del agua” de Carlota González Gómez (documental), “Remains of the Hot Day” de Wenqian Zhang (ficción), “Cocoon” de Yiwei Chen (animación) y “Esperar trenes” de Miguel Ángel Ferreiro (ficción).

SECCIÓN OFICIAL – ZIFF ZINEBI FIRST FILM

ZINEBI 66 abre también mañana sábado la séptima edición de su concurso internacional dedicado a largometrajes ópera prima. Abre la competencia, a las 17:00 horas, “Rising Up at Night” de Nelson Makengo, coproducción de República Democrática del Congo, Bélgica, Alemania, Burkina Faso y Catar. Tras su paso por la Berlinale, este film se ha proyectado en los festivales de Durban (Sudáfrica), Seattle y Camden, además de obtener el Gran Premio del Jurado de la Competición de Largometraje Documental en Visions du Réel, el Gran Premio de la Ciudad de Lisboa en IndieLisboa.

En la misma sala 7 de Golem Alhóndiga, a las 19:15 horas, se proyectará la cinta tailandesa “Rivulet of Universe”. Estrenada en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Róterdam, la enigmática ópera prima de Possathorn Watcharapanit cuenta la historia de un emigrante camboyano que viaja a las históricas ruinas jemeres de Phimai, en el este de Tailandia, donde su realidad y la mitología del lugar se confunden.

Y a las 21:45 horas, ZINEBI acogerá la premiere internacional —tras pasar por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato— de la primera película del realizador mexicano Claudio Zilleruelo, el film de ficción “La rueda conoce mi nombre”, el intento del retrato de una más que nunca inabarcable Ciudad de México a través del retrato de una pareja relacionada con la música.

BEAUTIFUL DOCS

El sábado se verán los primeros títulos de la sección Beautiful Docs – Panorama de Documentales del Mundo, donde encontramos algunos de los mejores largometrajes documentales de 2024, como “A Family”, el debut en el cine a sus 65 años de la escritora francesa Christine Angot, estrenada en la pasada Berlinale. Se visionará a las 16:45 horas en la sala 5 de Gólem Alhóndiga. Y a las 18:45 horas, será el turno de “(Revolución cumple tu promesa) Amor rojo” de Dora García, ganadora del Premio Nacional de Artes Plásticas.

KIMUAK

La primera jornada de ZINEBI 66 también acoge la primera sesión programada para celebrar los 25 años que cumple el programa Kimuak, organizado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco a través del Instituto Vasco Etxepare, en colaboración con la Filmoteca Vasca, creado en 1998 para promocionar y distribuir los cortometrajes vascos en todo el mundo. La sala 5 de Golem Alhóndiga acogerá, a las 21:30 horas, el pase de “La primera vez” (Borja Cobeaga, 2011), “Mateoren ama” (Aitor Arregi, José Mari Goenaga, 2019), “Deus et machina” (Koldo Almandoz, 2012), “La gallina ciega” (Isabel Herguera, 2005), “Hotzanak, For Your Own Safety” (Izibene Oñederra, 2013) y “Zela Trovke” (Asier Altuna, 2013).