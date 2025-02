Andueza, en COPE: "Si el PNV quiere cambiar de socio que lo diga"

Un flamante Eneko Andueza, tras revalidar su liderazgo en el congreso del PSE con un apoyo superior al 95%, ha pasado por los estudios de COPE sin dar capotazos a los temas planteados, como el ofrecimiento que ha hecho este mismo miércoles el PNV a EH Bildu para blindar por ley las exigencias de euskera en las OPE que pueden tumbar los jueces.

Andueza ha sido tajante, si el PNV sigue adelante "no estaría respetando el acuerdo de gobierno que tiene con el PSE en cuanto al funcionamiento interno de la coalición. Hay que recordarle, que antes tendrá que acordar con nosotros si quiere acordar con los demás. Si quieren cambiar de socio que lo digan".

Eneko Andueza en los estudios de COPE en Bilbao

La postura de los socialistas es "muy firme" a este respecto, ya que siempre van a anteponer los derechos laborales a los lingüísticos.

sin el pp en la reforma fiscal

El líder socialista, arropado por Sánchez en el congreso del partido celebrado este pasado fin de semana en San Sebastián, ha señalado respecto a la reforma fiscal que se negocia con prórroga en las tres diputaciones que no saldrá adelante si PNV y PSE no logran el apoyo de un tercero en Álava y Gipuzkoa, donde gobiernan en minoría.

Pero lo cierto es que cierra el abanico de posibles socios al descartar al PP, salvo que esta formación ofrezca su apoyo "gratis et amore". "La cuestión de acordar o no con el PP no es una cuestión de apetencia, es de principios", señala tras acusar a la formación de "populista" por reclamar una bajada de impuestos a las familias. "¿A qué familias, a las que se pagan un seguro médico privado?".

¿Más cerca de eh bildu?

En cuanto a las fricciones con su socio de gobierno, el PNV, Andueza asegura que son "naturales", lo que ocurre es que "quizá antes no estaban acostumbrados". "Es importante", advierte, "que el PSE mantenga su perfil y se haga valer".

Eneko Andueza

Preguntado sobre si se apoyaría en EH Bildu para alcanzar la Lehendakaritza, su objetivo reiterado, aclara que antes la coalición abertzale tiene que hacer "un recorrido ético" y, sobre todo, cambiar su "modelo de país". "Nunca compartiré un modelo que aspire a la independencia, pero si EH Bildu se aviene a respetar el marco legal y constitucional bienvenido sea".

La fiscalidad única que propugnan el partido de Arnaldo Otegi y otras cuestiones de actualidad se tocan en la entrevista que puedes escuchar pinchando en el audio.