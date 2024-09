Ana Casuso, propietaria de la inmobiliaria En casa de Ana: "A veces lo barato sale caro".

Buscar un piso de alquiler se está convirtiendo en una auténtica "aventura" para los universitarios en Euskadi. A la escasez de oferta y la gran demanda, se suma ahora el "riesgo" de estafa, como ha denunciado recientemente un grupo de estudiantes Erasmus en San Sebastián, tras contratarlo online con un particular y descubrir a su llegada que dicha oferta no existía. "A veces lo barato sale caro" explica en Cope Euskadi Ana Casuso, propietaria de la inmobiliaria En casa de Ana, quien recomienda "acudir siempre" a una inmobiliaria.

Ana Casuso nos explica que, "tal y como demuestran los hechos", en el caso de un particular "no sabes con quién estás hablando y si existe esa persona". Reconoce que hasta ahora no son conscientes de que haya habido muchas estafas como la ocurrida recientemente en San Sebastián aunque "el riesgo es que, a raíz de ésta, puedan darse más". Subraya que acudir a una inmobiliaria es importante porque "al final tenemos una garantía, tenemos un seguro de responsabilidad civil y los inquilinos saben dónde reclamar".

proceso selección

En casa de Ana es una inmobiliaria que tiene tres oficinas en Bilbao y está especializada en el alquiler a estudiantes universitarios. Ahora mismo sólo dispone de 2 pisos de tres habitaciones y dos baños a 1.200 euros aunque reconoce que "la mayoría de estudiantes ya han finalizado su búsqueda para esta época del año".

Cuando acuden a la inmobiliaria los estudiantes ya tienen el grupo formado para el alquiler completo de una vivienda. Deusto y San Ignacio son las zonas con más demanda en Bilbao y la media de precios por estudiante es de unos 350-400 euros por habitación. El proceso de selección es como un "casting". Son los propietarios los que marcan los requisitos. "Unos quieren chicos, otros chicas, unos prefieren nacionales, a otros no les importa que sean Erasmus", subraya Ana Casuso. Normalmente "hay cola" cuando van a enseñarlos. "Hacemos visitas cada 10 minutos y el que antes dice que lo quiere y hace una reserva económica ése es el que tiene prioridad".

precio de los pisos de alquiler

Ana Casuso apunta a que la renta de los pisos de alquiler ha experimentado un "notable" incremento de un 15% en el último año frente al 5% de subida de precios que experimentó entre 2020 y 2023. En Vitoria, tras consultar con sus compañeros de otras inmobiliarias, es donde hay mas oferta de pisos de alquiler y donde es más económico alquilar, Bilbao ocupa la segunda posición en el ranking de las capitales vascas y San Sebastián, una vez más, es la más cara y la que menos oferta tiene.