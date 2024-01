Ampliación del Guggenheim en Urdaibai: Marcha atrás temporal o definitiva?

No se sabe si será una marcha atrás definitiva o temporal pero el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia han acordado darse dos años para decidir si el proyecto de Guggenheim en el Urdaibai es "viable". El lehendakari, Iñigo Urkullu y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, coinciden en que en esta decisión influye el proceso de cambio que se está realizando en la dirección de la Fundación Guggenheim en Nueva York y aseguran que merece la pena darse un tiempo antes de decidir si se ejecuta una pinacoteca que genera una "importante contestación social" en la zona.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha evitado pronunciarse sobre si dicha ampliación es necesaria y ha señalado que "no es fácil una postura concreta cuando no conocemos el proyecto ni la gestión". Hasta el momento, ha sido la Diputación de Bizkaia la impulsora de la idea, mientras que el Gobierno Vasco no ha dado un apoyo explícito. Urkullu ha añadido que "no tenemos una decisión tomada. Veremos si esa idea es factible, hay mucho que reflexionar", ha insistido.



La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha compartido con el lehendakari la necesidad de "una reflexión", aunque ha explicado que, mientras se realiza, la institución vizcaína sigue dando pasos para "adelantar trabajo", como las modificaciones de los planeamientos urbanísticos.Será en la tramitación de esos cambios urbanísticos, ha agregado Etxanobe, cuando está prevista la participación ciudadana que demandan varios colectivos de la zona.



Mientras se aclara el futuro del Guggenheim en Urdaibai, Urkullu y Etxanobe han hablado de la colaboración de ambas instituciones en la comarca de Busturialdea, donde está Urdaibai. Ambas instituciones se centran ahora en promover un plan estratégico que incluya mejoras para la comarca y centrados en aspectos como la actividad económica, el desarrollo de un turismo sostenible, la dinamización cultural, el abastecimiento de agua -suele sufrir restricciones en verano-, el saneamiento o las comunicaciones