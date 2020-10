¡Qué nos han hecho,qué nos han hecho! gritaba la esposa de Miguel Chávarri tras ser asesinado por ETA

El 9 de marzo de 1979 ETA asesinó al jefe de la Policía Municipal de Beasain Miguel Chávarri Isasi. Aquella mañana Miguel llegó temprano a su despacho y media hora después varios terroristas le acribillaron a balazos.

La víctima había recibido por correo, hacía más de tres años, una amenaza de muerte en un papel en el que, mediante letras recortadas de titulares de periódicos y revistas, se reconstruía el siguiente mensaje: "Vas a morir muy pronto". Este tipo de amenazas había sido ya utilizado por ETA en alguna ocasión, aunque el texto recibido por José Miguel Chávarri y otro compañero no llevaba el sello de la banda asesina. La víctima consultó a diversos sectores sociales y organismos oficiales y, al parecer, se quitó importancia a la amenaza por considerar que no era fiable.

Miguel Chávarri Isasi, de 48 años, natural de Cihuri (La Rioja), estaba casado y tenía tres hijos.

“Aquello fue horrible. Cuando me avisaron en el instituto no sospeché nada pero al llegar a casa mi madre me abrazo diciendo: qué nos han hecho, qué nos han hecho” cuenta en esta entrevista Marisol, hija de Miguel.

En alguna ocasión mi madre sí le había dicho a mi padre que nos fuéramos del País Vasco pero él siempre respondía preguntándose por qué, si él no había hecho nada para marcharse.

Tras el asesinato del que fuera jefe de la Policía Municipal, la familia nunca se sintió señalada pero, según cuenta su hija en esta entrevista, tampoco acompañada.

Marisol, asegura que ahora es fundamental que las sociedad, sobre todo los más jóvenes, conozcan a las víctimas de ETA “ sobre todo para que no vuelva a pasar”.

El asesinato de Miguel Chávarri Isasi es uno de las más de 300 crímenes cometidos por la banda terrorista ETA que siguen sin resolver.