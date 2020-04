¿Y si la Guardia Civil hubiera desarmado a Etxebarrieta?

Una de las principales preocupaciones de Abel García Roure, creador de La linea invisible , fue ser estrictamente cuidadoso en cómo se desarrollaba la serie para no ofender a las víctimas. El autor es consciente de que siempre habrá quien no quiere verla porque no está preparada para ello. Pero lo sano, dice, es abrir un debate con la intención de poner luz sobre lo que ocurrió durante aquel periodo. “Lo más importante es conocer, evitar las leyendas para hacer una observación sobre aquel periodo e intentar entenderlo desde su principio. Cada una de las víctimas van a vivir la serie de una manera diferente”

La linea invisible es una ficción televisiva que indaga en los primeros años de la banda terrorista ETA una vez que ésta cruza la línea y empieza a matar. Documentada con la ayuda del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo nos acerca a las primeras víctimas mortales de la banda, el guardia civil José Pardines o el comisario político social de la policía Melitón Manzanas. De la misma manera La línea invisible acerca la figura del etarra Txabi Etxebarrieta autor material del primer asesinato de la banda.

“¿ Qué hubiera pasado si la Guardia Civil hubiera desarmado a Etxebarrieta antes de asesinar a Pardines ?” nos pregunta el creador de la serie.

La línea invisible muestra los primeros años de una ETA creada por estudiantes universitarios, una organización muy precaria que sin embargo empieza a poner en práctica actividades que luego perfeccionó con los años. “Los cabras hicieron ensayos del impuesto revolucionario o del acoso a través de las acusaciones de chivato”

En esta entrevista concedida a la cadena COPE el creador de la serie Abel García Roure insiste en mostrar el máximo respeto a las víctimas e incide en el intento de mostrar, comprender y entender lo que sucedió en aquellos primeros años de la ETA terrorista.