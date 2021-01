"Aprendes a vivir con dolor y con la injusticia y vacío de la sociedad"

Reconforta saber quienes son los asesinos de tu marido. Lo dice Mª José Rama viuda del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro asesinado por ETA en un atentado cometido el 24 de septiembre de 2002 en Leitza, Navarra. “Se que todavía queda mucho camino pero que el juez Ismael Moreno haya procesado a cuatro etarras es un avance enorme. Yo de momento ya les he puesto cara y ahora espero que se les pueda juzgar y condenar”

Al conocer la noticia del paso dado por la justicia para esclarecer el caso, Mª José reconoce haber tenido una mezcla de sentimientos “odio, pena, rabia y sobre todo te preguntas por qué?”. La viuda de Beiro reconoce haber perdido la esperanza durante todo este tiempo en varios momentos. “Pero he perdido la esperanza por los gobiernos no por el trabajo de la guardia civil. Cuando ves que el Presidente del Gobierno pacta los presupuestos con Bildu pues dices 'madre mía' o cuando conoces que están acercando a todos los presos al País Vasco y Navarra pues dices 'ay Dios!. Te flaquean las fuerzas y las ganas de seguir peleando”.

Juan Carlos Beiro perdió la vida en un atentado cometido en Leitza cuando la banda terrorista colocó una bomba trampa tras una pancarta en la que se leía 'Guardia Civil muere aquí'. Tras el aviso dado por otro guardia civil de vacaciones en la zona,los etarras hicieron explotar el artefacto cuando la pancarta iba a ser retirada por la patrulla de la que formaba parte Beiro. Otros cuatro agentes resultaron heridos.

“Lo recuerdo angustioso. Entré en shock, no quería ver la realidad. Me dijeron que había sido un accidente de coche y yo no quería pensar que lo habían asesinado en un atentado” cuenta Mª José en esta entrevista en la que reconoce que en un primer momento echó de su casa a todos los políticos que fueron a visitarla.

La viuda de Beiro contó a sus hijos que su padre murió en un accidente de coche y no fue hasta más tarde, cuando les contó que en el mundo había gente mala que había matado a su padre.

Juan Carlos Beiro era un valiente, dice su viuda. Unas semanas antes de ser asesinado fue a pedirle al párroco de Leitza que organizara una misa con motivo de la festividad del Pilar. 'No la voy a dar' le respondió el sacerdote pero él insistió “ se va a jorobar porque la va a dar” le contó a su mujer días antes de morir.