Vitoria crecerá hacia dentro mediante la rehabilitación y con más suelo industrial

El proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado este viernes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria prevé que la ciudad crezca "hacia adentro" con la rehabilitación de viviendas como eje central y la reserva de suelo para construir hasta 25.000 más en los próximos años.



El alcalde, Gorka Urtaran, y la concejala de Territorio, Ana Oregi, han dado a conocer las líneas principales de este proyecto, que se llevará a pleno en febrero para su aprobación inicial, para el que el Gobierno municipal precisa del apoyo de otro grupo además de PNV y PSE, al estar en minoría. A partir de ahí iniciaría un camino de cerca de dos años hasta su aprobación final.



Este PGOU es un documento que el alcalde ha calificado de "hito histórico" porque quiere sustituir al vigente que data de la década de los noventa y que ha quedado "obsoleto" para responder a los retos y hacer posible que Vitoria sea una ciudad "más inclusiva, más competitiva y más autónoma energéticamente".





Uso más felxible del suelo



Urtaran ha explicado que el plan dibuja una ciudad "más compacta, más cohesionada y más sostenible" que parte de una densidad de población muy baja. Para lograrlo, plantea un uso del suelo más flexible, desclasifica suelos urbanos que no se han usado en años para ese fin y apuesta por "crecer hacia adentro".



Así, además de dar un importante papel a la rehabilitación de las viviendas, cifra en 25.000 las nuevas que pueden construirse en el espacio disponible, un 10 % menos que las que establece el plan actual, y que darán respuesta a un posible crecimiento de la población en 50.000 personas.



El documento no permite edificar más viviendas en la zona sur de la ciudad al constatar que no hay necesidad y establece que los suelos públicos disponibles se dedicarán a equipamientos, de modo que las nuevas construcciones se lleven a otras zonas, en especial el barrio de Lakua.



Asimismo, introduce dentro de las ordenanzas los pisos de la zona del Ensanche que estaban fuera y que por tanto no podían acometer determinadas obras. Además, flexibiliza el uso de los bajos comerciales de manera que puedan ser destinados a alojamientos dotacionales que ocupen de manera temporal determinados colectivos.



También se retocan las ordenanzas de los concejos que rodean al núcleo urbano para que "sigan siendo pueblos" y se centren también en la rehabilitación. El PGOU deja asimismo preparada la normativa para poder actuar sobre los terrenos que se liberen una vez que se soterre el ferrocarril.





Apoyo necesario de la oposición



Las actividades económicas ocupan un lugar relevante en el plan con la intensificación de la capacidad de los suelos productivos, con recalificaciones que hagan posible actuaciones como la ampliación de Mercedes y del entorno del aeropuerto entre otras.



La aprobación definitiva de este plan no se producirá hasta dentro de entre año y medio y dos años, y en todo caso cada uno de los trámites pendientes necesita del apoyo de un grupo más en el consistorio. El alcalde ha recordado que las bases de este plan salieron adelante el pasado año con el apoyo de Elkarrekin y ha insistido en que el documento respeta esas bases.



Ha hecho un llamamiento a la oposición para que los "intereses partidistas" en un periodo preelectoral no primen y apoyen este plan. "Es necesario dar carpetazo a un modelo de ciudad que en su día tuvo sentido y que hoy es contraproducente para los intereses de Vitoria-Gasteiz. Decir no o abstenerse es dejar a la ciudad en el pasado", ha pedido. EFE