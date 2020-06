Viggo Mortensen, Premio Donostia en la 68 edición del Festival de San Sebastián

El actor y cineasta Viggo Mortensen recibirá el Premio Donostia en reconocimiento a su carrera durante la próxima 68 edición del Zinemaldia, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre y donde el intérprete estadounidense presentará la película 'Falling', su debut como director. Se trata del largometraje protagonizado por el veterano Lance Henriksen y por el propio Mortensen, quienes interpretan a un padre y a un hijo "cuyos diferentes mundos colisionan" en este drama familiar. Un trabajo que clausuró el Festival de Sundance y que ha sido seleccionado por el Festival de Cannes.

En los últimos 35 años, Viggo Mortensen ha participado en medio centenar de películas -de cineastas como David Cronenberg, Peter Weir, Jane Campion, Peter Jackson, Gus Van Sant, Brian de Palma, Agustín Díaz Yanes, Ana Piterbarg, Lisandro Alonso, David Oelhoffen, Peter Farrelly o Matt Ross- en las que "ha estampado su sello de calidad sin importar el género cinematográfico". Un actor y ahora director que también ha optado al Oscar en tres ocasiones por 'Eastern Promises' (Promesas del Este, David Cronenberg, 2007), 'Captain Fantastic' (Matt Ross, 2016) y 'Green Book' (Peter Farrelly, 2018).

El Señor de los anillos

Su carrera dió un giro radical cuando dió vida a "Aragorn" en la trilogía fantástica 'El señor de los anillos', dirigida por Peter Jackson a partir de la obra literaria de J.R.R. Tolkien. Esta fue la película que le catapultó al estrellato y gracias a la que puedo realizar otras tan exitosas como 'Alatriste' (2006), la superproducción dirigida por Agustín Díaz Yanes. También se le puedo ver en 'A History of Violence' (Una historia de violencia, 2005), la primera de sus tres colaboraciones con David Cronenberg, a cuyas órdenes volvió a ponerse como empleado de la mafia rusa en 'Eastern Promises' (Promesas del Este, 2007), que inauguró con su presencia la Sección Oficial del Festival de San Sebastián y le procuró su primera nominación al Óscar, y como Sigmund Freud en 'A Dangerous Method' (Un método peligroso, 2011).

En la última década ha participado en otras adaptaciones literarias como 'The Road' (La carretera, John Hillcoat, 2008) y 'On The Road' (En el camino, Walter Salles, 2011), basadas en libros de Cormac McCarthy y Jack Kerouac, respectivamente. En su doble faceta de actor y productor ha brindado su talento a filmes argentinos como 'Todos tenemos un plan' (Ana Piterbarg, 2012) o 'Jauja' (Lisandro Alonso, Horizontes Latinos, 2014), con el que regresó a San Sebastián.

Sus dos últimas nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood fueron por 'Captain Fantastic' (Matt Ross, 2016), en la que interpretó a un padre a cargo de seis hijos, y por su trabajo en la ganadora del Oscar a la mejor película 'Green Book' (Peter Farrelly, 2018), en la que fue el chófer del pianista afroamericano Don Shirley.

Además de la interpretación, la escritura, producción y dirección de películas, Mortensen cultiva también otras artes como la pintura, la música, la fotografía y la literatura. También es fundador de Perceval Press, una editorial independiente especializada en arte, escritura crítica y poesía.