Urkullu felicita a Ayuso y se muestra sorprendido ante las declaraciones de Revilla sobre el País Vasco

MENSAJE A AYUSO

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha felicitado a la presidenta y candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su victoria en las elecciones autonómicas de este pasado martes y le mostrado su disposición a mantener una relación institucional "necesaria".

En declaraciones a los periodistas tras participar en la apertura de la Junta de socios de Elkargi en San Sebastián, Urkullu ha explicado que ha enviado un mensaje de felicitación a Ayuso y, según ha señalado, le ha mostrado también su disposición "a una relación institucional necesaria", como, a su juicio, es "pertinente".

Preguntado por si teme que tras los resultados electorales en Madrid, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, vaya a cambiar su actual estrategia política, Urkullu ha recordado que "el compromiso que tiene con el Gobierno central, por su parte, es cumplir con que se complete el Estatuto". "En ello nos hemos estado empleando hasta ahora y en ello seguiremos", ha asegurado.

SORPRENDIDO POR REVILLA

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado su "sorpresa" ante las declaraciones realizadas este pasado martes por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre el mantenimiento del cierre perimetral de Euskadi a partir del domingo, puesto que no ha hablado con él. "No entiendo estas declaraciones", ha confesado.

En unas manifestaciones a los medios en San Sebastián, tras participar en la apertura de la Junta de socios de Elkargi, Urkullu ha dicho que ya ha manifestado su "sorpresa a Revilla" sobre esta cuestión. "Por no hablar, es que ni he hablado con el presidente de la comunidad de Cantabria. No entiendo estas declaraciones", ha apuntado.

ANÁLISIS HASTA EL VIERNES

En cuanto al decreto que el Gobierno Vasco aprobará el viernes para hacer frente al fin del Estado de alarma este domingo, ha señalado que no puede "avanzar nada", porque están "valorando todavía lo que son decisiones que en el conjunto del Estado se puedan estar adoptando".

"No solamente por lo que haya sido la decisión del Gobierno español ayer, sino también por lo que son medidas que otras comunidades autónomas puedan estar planteando como adopción para el próximo día 10, por lo tanto, hasta el viernes vamos a estar en proceso de análisis permanente y el viernes decidiremos", ha incidido.