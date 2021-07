Urkullu aclara que los ayuntamientos no deben controlar las aglomeraciones sino informar sobre las medidas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha tenido que explicar este viernes, ante la queja de varios ayuntamientos de que no disponen de recursos suficientes para evitar quedadas y botellones, que a los ayuntamientos no se les pide que "controlen las aglomeraciones" de personas entre la medianoche y las seis de mañana, sino que deben informar a sus vecinos sobre qué lugares no pueden usarse en ese tiempo.

Con el nuevo decreto del Gobierno Vasco que establece la "imposibilidad" desde la pasada medianoche de reuniones de no convivientes o aglomeraciones, entre las 0.00h y las 06.00h, en espacios como parques, jardines, playas, zonas deportivas y otros espacios públicos y ante las dudas de algunos consistorios sobre cómo aplicar esta nueva restricción, el lehendakari ha querido aclarar que lo que se pide a los ayuntamientos es que "informen de los horarios establecidos para el uso y disfrute de determinados lugares que se usan para aglomeraciones de personas" y que en muchos casos son de titularidad municipal.

Urkullu ha subrayado que tampoco es necesario precintar estos espacios vedados durante la madrugada y ha afirmado que "nadie ha planteado que haya que vallarlos ni establecer un sistema de seguridad determinado sino que corresponde a cada municipio decidir cómo quiere hacerlo, a través de un bando, megafonía en vehículos municipales o la herramienta que sea más eficaz “, ha dicho. La próxima reunión del LABI político se mantiene el día 22, aunque el lehendakari no ha descartado que pueda convocarse antes de la fecha prevista si la evolución de la pandemia así lo aconseja.



DISPOSITIVOS ERTZAINTZA Y POLICIA MUNICIPAL

Entretanto la Ertzaintza y las policías locales pondrán en marcha operativos especiales de protección ciudadana de manera coordinada que permitan el cumplimiento de las nuevas normas sanitarias, anunciadas por el Lehendakari y que han entrado en vigor este viernes, día 16. La Policía Vasca ha solicitado responsabilidad y colaboración ciudadana para evitar eventos festivos, celebraciones grupales, concentraciones de personas, respetar aforos, mantener las distancias de seguridad y utilizar adecuadamente la mascarilla.