Unidos por la emergencia: Policías y bomberos vascos, héroes anónimos en Valencia

La tragedia de las inundaciones en Valencia sigue movilizando a cientos de vascos que se han desplazado a la Comunidad Valenciana para ayudar en las tareas de reconstrucción. Bomberos y ertzainas voluntarios se han unido a sus compañeros valencianos para ofrecer su apoyo en una muestra de solidaridad que trasciende las fronteras administrativas.

A ellos nos hemos acercado hoy en COPE Euskadi para conocer cómo están las cosas porque lo último que se supo es que un grupo de profesionales de Vitoria organizados por la ONG Acción Norte se desplazaban junto con una empresa de fontanería (Fontanería Murillo) para trabajar en la nueva urgencia de los pueblos inundados: desatascar las tuberías anegadas de lodo.

Juan Carlos Delgado es su portavoz y nos cuenta que con los avisos meteorológicos que prevén una nueva DANA para hoy, es "prioritario" limpiar las alcantarillas para que el agua que pueda caer circule por el subsuelo y no por las calles, "lo que generaría daños que nadie quiere ver de nuevo", asegura.

Tras los achiques, los lodos

Respecto a su última estancia en Valencia de la que acaban de volver, nos cuenta que acudieron junto con una empresa de fontanería de Vitoria, Fontanería Murillo. “Ellos querían ir, pero no sabían muy bien cómo así que nos coordinamos con ellos y con el puesto de mando y les hemos ayudado. Nosotros hemos sido peones suyos y desatascamos unas cuantas calles. No es que hubiera un tapón sino que toda la conducción estaba llena de barro. Si entre poza y poza hay 25 metros pues están los 25 metros llenos de lodo y los lodos son un riesgo muy serio”, afirma.

Juan Carlos señala que sólo cuentan para su financiación con fondos propios de los bomberos así que anima a colaborar mediante la web www. accionnorte.es

Todos han regresado ya. “También los fontaneros tenían que volver porque tenían que trabajar”. Ahora mismo, nos cuenta Juan Carlos, lo que hacen falta son gremios. Además de fontaneros, se necesita electricistas porque las conexiones eléctricas siguen muy dañadas.

Ertzainas en labores de vigilancia

En el caso de los ertzainas voluntarios, se desplazan con Ayuda Social Barakaldo y la colaboración de IMQ. No llevan armas porque no tienen permiso del Gobierno vasco y no acuden de servicio sino de forma altruista, pero sí realizan labores de vigilancia y contra el pillaje a petición de sus compañeros policías en Valencia. Sergio Gómez de Segura, secretario general de ERNE, ha explicado en COPE que entendieron que “debían” hacer labores policiales porque es “nuestra labor del día a día y la mejor manera de ayudar ahora mismo era hacer esas funciones”.

“Nos hemos encontrado de todo y ves situaciones de todo tipo. Hacemos patrullaje por la noche. El recibimiento de los ciudadanos está siendo excelente. Ves lo mejor y a veces lo peor de la condición humana, que aflora en situaciones extremas como ésta”. Además de labores de vigilancia, colaboran también en la localización de personas desparecidas.

Mientras nos necesiten, estaremos

Nuestra idea es no terminar cuando desaparezca el foco mediático. Mientras tengamos voluntarios y nos pidan acudir, allí estaremos. Dando el relevo, por supuesto, porque la gente acude en su tiempo libre porque tiene que seguir trabajando.

“Es el momento de arrimar el hombro, lo mismo que nos gustaría que hiciera el resto de España si nos pasara a nosotros”