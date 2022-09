El túnel bajo la ría conectará por tren las estaciones de metro de Sestao y Las Arenas

El Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, ha reivindicado en su discurso del Pleno de Política General de hoy la ilusión y la actitud positiva que mantiene activo al territorio y se traduce en proyectos. "Somos la Diputación de los proyectos. Ni líos, ni broncas, ni palabras vacías. Proyectos, proyectos y proyectos. Sueños que se convierten en ideas; ideas que toman forma en proyectos, y proyectos que se convierten en realidad, que mejoran Bizkaia. Ése es el ciclo vital de esta Diputación y ése va a seguir siendo", ha señalado, antes de desgranar tres importantes novedades: la incorporación en el túnel bajo la ría de una conexión de metro entre las estaciones de Sestao y Areeta-Las Arenas; la contratación de un equipo internacional de prestigio para trabajar las bases del pliego arquitectónico, medioambiental y paisajístico para el desarrollo del Guggenheim Gernika, y la transformación de otras ocho residencias en unidades convivenciales.

Sobre el primero de estos proyectos, el Diputado General indicó que ahora mismo se encuentra en fase de redacción del proyecto constructivo, al que se incorpora la conexión de las dos principales líneas de metro de Bizkaia. "Convertimos un túnel para vehículos en un túnel intermodal donde también habrá un tren lanzadera que conectará las Líneas 1 y 2 de Metro entre las estaciones de Sestao y Areeta-Las Arenas. Un ‘people mover’ que cubrirá un trazado subterráneo de 2.600 meros, con 300 de esos metros en tramo común con el túnel, con una estimación de 5.000 usuarios diarios y que recortará en casi veinte minutos el tiempo que ahora se tarda en unir ambas estaciones por San Inazio. De los 25 minutos actuales pasaremos a poco más de cuatro", ha indicado. Esta modificación del proyecto no tendrá afección en los ritmos de construcción previstos, de manera que el túnel estará operativo tanto para vehículos como multimodal en 2028, pero sí supondrá un incremento del coste del proyecto: serán necesarios 185 millones más, lo que elevará la inversión global final a 600 millones de euros. "Es una grandísima noticia para toda Bizkaia, algo absolutamente necesario: la gran variante de Bizkaia junto a la Supersur, la alternativa a un puente de Rontegi que cada día cruzan 155.000 vehículos. El puente captará una media de 51.000 vehículos en día laborable, sacará más de 18.000 vehículos de La Avanzada, 14.000 de la recta de Max Center y 35.000 del propio puente de Rontegi", ha subrayado Rementeria, que ha puesto en valor también la coherencia de este proyecto con la búsqueda del equilibrio y la igualdad territorial y con la visión de la movilidad del futuro, basada en tren, bici y zapatilla.

La segunda de las novedades, la vinculada con el Guggenheim Gernika, es la contratación de un equipo internacional de prestigio para trabajar las bases mínimas del pliego arquitectónico, medioambiental y paisajístico de este proyecto. "Esperamos tener listo ese trabajo en cinco meses. Durante ese tiempo debemos cerrar la aportación de 40 millones comprometida por el Gobierno de España al proyecto. También debemos continuar trabajando conjuntamente con el Gobierno Vasco tanto en la vertiente medioambiental, como ejemplo de modelo sostenible y guardián de la Reserva de Urdaibai, como en su vertiente de transportes, con un protocolo trabajado ya entre Diputación y el Departamento de Transportes del Ejecutivo vasco para buscar la mejor solución ferroviaria de acceso al museo desde la actual línea de Euskotren", ha explicado Rementeria.

"Nos hemos comprometido con la modernización de la acción social, con la transición sociosanitaria e impulsamos un plan de transición de los cuidados de larga duración. Hoy comprometo nuevos pasos", ha dicho como preámbulo a la tercera de las grandes novedades a las que ha hecho referencia en el Pleno de Política General. "Vamos a transformar otras ocho residencias de Azpiegiturak en unidades convivenciales, en espacios más parecidos a un hogar y menos a una institución: más humanas, más cálidas, con más relación y más vida. Empezamos por la residencia de Zamudio, a la que seguirán otras siete. 868 nuevas plazas en unidades convivenciales. Esta transformación nos obliga a reducir 243 plazas en esos centros, pero las recuperamos con la apertura de dos nuevos en zonas donde vamos a tener más necesidad de plazas, como Sestao y Durangaldea, con 120 en cada área. Una inversión de 18,4 millones, que ya están reservados. Nos marcamos llegar a las 1.200 plazas residenciales para el próximo año. Vamos a acompañar a los centros residenciales comprometidos con este nuevo modelo, que ya son 39. Impulsaremos un ciclo formativo para los líderes de la transformación de esos centros residenciales y ejecutaremos un plan de inspección específico de unidades convivenciales", ha resumido.

En este mismo ámbito, el Diputado General ha avanzado también la apertura a comienzos de 2023 -aunque las obras de adecuación se extenderán durante un año- de un nuevo centro sociosanitario siguiendo el modelo de Birjinetxe en la tercera planta del Hospital de Gernika, un espacio que apoyará a las residencias de la zona y a las personas que necesiten un espacio de recuperación para volver a su vida autónoma, y de los nuevos centros comarcales de referencia de Leioa y Sestao, con 25 plazas y equipos especializados. Asimismo, ha enumerado la puesta en marcha de cuatro nuevos centros EtxeTIC (en Zalla -en el primer semestre de 2023-, en Mungia y Basauri -ambos en el segundo semestre del año que viene- y en Gernika) y la continuación del plan de formación del personal profesional que atiende a las personas mayores como otros hitos importantes ligados al Departamento de Acción Social.

Actividad económica y empleo





Rementeria ha subrayado también la necesidad de seguir "centrados en la actividad económica y el empleo como prioridad absoluta", como se ha hecho hasta ahora con proyectos como la Torre Bizkaia, con inversiones como los 27 millones de euros en emprendimiento avanzado, con un plan especial de apoyo al talento que dispondrá de 10 millones de euros en los próximos cinco años, con los 19 millones en ayudas directas a pymes de este año, con el paquete fiscal para favorecer la inversión en I+D+i de empresas y startups con medidas como el 64Bis, que ha apoyado 274 proyectos que han movilizado 86 millones de euros en I+D+i, con el despliegue del Plan Especial de Empleo 2022-2023 o el programa Kontrata, que ha incentivado la creación de 1.357 empleos, casi la mitad indefinidos, y la incorporación a empresas de 249 jóvenes; o con la atracción en los últimos dos años de una docena de empresas que prevén crear mil nuevos empleos en Bizkaia.

El Diputado General ha mencionado asimismo, las predicciones "muy negras" sobre la economía que se vienen haciendo para recordar que a día de hoy nuestro territorio acumula ocho trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, registra los mejores datos de empleo desde 2009, con una tasa de paro del 9,3% y un 8% más de afiliados a la Seguridad Social que en 2015, además de haber experimentado un crecimiento del índice de producción industrial respecto al año pasado del 8,1% y un crecimiento interanual de las exportaciones del 26% y una recuperación del comercio minorista del 4,5%. "No sé qué dirán los números en meses o en un año, pero sí sé qué estará haciendo la Diputación Foral de Bizkaia: seguir centrada en impulsar la actividad económica y el empleo, porque si a las empresas del territorio les va bien, a Bizkaia y a todas las personas que viven aquí les irá bien", ha destacado.

Movilidad





Rementeria se ha referido a la inminente apertura de la cuarta fase de AIC-"50.000 metros cuadrados dedicados al automóvil con 30 organizaciones y 900 profesionales colaborando"- y a la incorporación en este centro de la industria ferroviaria y, también la integración en él de Bizi, el programa foral de impulso a la movilidad en bicicleta, para buscar la innovación en distintas formas de movilidad. "La movilidad del futuro está interrelacionada, funciona como un bloque y la piedra angular de esa movilidad va a ser AIC", ha señalado, al tiempo que ha anunciado que el próximo 17 de octubre se firmará el convenio con el Gobierno Vasco para llevar el metro a Galdakao y el Hospital de Usansolo y una semana después se licitarán los tres primeros tramos de las obras.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para poner en valor los avances realizados en materia de movilidad también ha indicado que en marzo de 2023 entrará en servicio la bicipista entre Amorebieta y Durango, que este mes de diciembre estará listo el proyecto del puente móvil para bicicletas y peatones entre Erandio y Barakaldo, cuyas obras arrancarán en 2023 y que entrará en servicio a principios de 2024; y que hace cinco días se cerró el plazo de presentación de ofertas para Bizkaibizi, el proyecto de bicicleta eléctrica compartida que permitirá compartir 600 bicis eléctricas y en el que hay nueve municipios implicados.

En este mismo ámbito, ha señalado como otros hitos importantes la apertura en Semana Santa de la conexión entre la Supersur y la AP-68; la mejora de los accesos a Urdaibai por Sollube, con un proyecto que reduce la distancia y el tiempo de recorrido con dos nuevos túneles, la rectificación de numerosas curvas y la incorporación de un tercer carril para vehículos lentos en las zonas de mayor pendiente; la cubrición de La Avanzada a su paso por Leioa, cuyas obras arrancarán en abril del próximo año; o la Variante de Markina, cuyas obras está previsto iniciar en septiembre del año que viene y que entraría en funcionamiento en el verano de 2026.

Medidas frente a la crisis





"No tenemos la llave para acabar la Guerra de Ucrania, ni tenemos la llave del precio del gas y los combustibles, ni la de la inflación. Pero sí tenemos otras llaves y con esas llaves abrimos refugios para que todas y todos los vizcaínos soporten mejor el temporal. Ante la incertidumbre, más compromiso. Ante la inseguridad, más trabajo. Y ante los problemas, más soluciones. Actitud positiva. Seguimos siendo diferentes porque hacemos cosas diferentes, pero básicamente porque hacemos". Así ha arrancado el Diputado General la enumeración de las medidas que se han adoptado en el territorio para hacer frente a la crisis: la deflactación de 5,5 puntos del IRPF y la deducción de 200 euros a las rentas pequeñas y medianas y las medidas especiales para autónomos y pymes -"Hemos aplazado el cobro de más de 330 millones a autónomos, microempresas y pequeñas empresas tanto por la pandemia como por la elevada inflación y sigue abierta la posibilidad de solicitar estos aplazamientos extraordinarios para el vencimiento de los impuestos del tercer trimestre de 2022 a declarar en octubre"-.

"Hemos neutralizado una cuarta parte de la subida del IPC y vamos a por más. Vamos a intentarlo, arrimando el hombro, sabiendo que el reto merece la pena. Ofrezco el esfuerzo de la Diputación y la fiscalidad al servicio de ese objetivo: un esfuerzo por aplacar los puntos de inflación que restan para este año y el siguiente. Estas medidas, que se concretarán en las próximas semanas, se suman a las ya adoptadas por el Departamento de Promoción Económica tras la guerra de Ucrania, como el programa para mejorar la cadena de suministro local, el millón de euros para bonos de comercio, el convenio con Elkargi para cubrir los gastos de ampliación del período de carencia o la ampliación del plazo de carencia en los microcréditos Bizkaia Aurrera", ha concluido respecto a esta cuestión.

Equilibrio territorial e igualdad

En su discurso en el Pleno de Política General, Rementeria también ha subrayado que uno de los pilares centrales de la acción política de la Diputación Foral es "que Bizkaia sea un territorio equilibrado, con las mismas oportunidades y obligaciones". En ese sentido, ha señalado que 2022 ha sido un año clave para los ayuntamientos y para la financiación local: 80 millones de euros más a través de Udalkutxa y otros 52 millones a través del fondo extraordinario Herriak Egiten, "100.000 euros de inversión mínima para los más pequeños y 15 millones para infraestructuras deportivas municipales".

Asimismo, ha mencionado otras iniciativas que contribuyen a ese quilibrio territorial, como el Tour Eguna, la bici eléctrica compartida, la digitalización de la Administración a través de BiscayTIK, los nuevos parques de bomberos de Zalla y Arratzu, las oficinas Gertu -a las cinco puestas en marcha se le sumarán a primeros de 2023 las de Igorre y Markina-, o, ligado a la promoción económica y el empleo, Zulaibar , en Arratia, o los 57 proyectos de 21 agentes dentro del programa Bizkaia Orekan Sakonduz.

Mención especial ha recibido por parte del Diputado General el proyecto de extensión de la banda ancha a todos los rincones de Bizkaia -"Quizá sea una de las mejores cosas que hemos hecho, una de las mejores herencias"-, gracias al cual en estos últimos doce meses se ha pasado de tener conectadas 144 viviendas diseminadas por núcleos dispersos a tener casi 3.000. Otras 3.203 están en fase de obra y 1.976, en fase administrativa de permisos. "Nuestra previsión es que a finales de 2023 el 99,53% de las viviendas de Bizkaia tendrán acceso a internet, estarán conectadas. Un paso delante de gigante. Calidad de vida para las familias y más oportunidades para las empresas y profesionales que trabajan en estas zonas", ha destacado.

Transición energética y medio ambiente





El medio ambiente ha centrado parte del discurso de Rementeria y lo ha hecho principalmente alrededor de dos cuestiones: la transición energética y el cambio climático. Sobre la primera de ellas, ha recordado que en ella tendrá un papel estelar el Energy Intelligence Center. "El edificio se pondrá en marcha el primer trimestre de 2023 con el reto de convertirse en un polo de competencia internacional en transición energética, en un referente del hidrógeno del sur de Europa. 80 organizaciones trabajan ya en este proyecto de nuevo combustible con 35 proyectos en cartera, con el objetivo de reducir 1,5 millones de toneladas al año de CO2, con el reto de producir 20.000 toneladas al año de hidrógeno, con una inversión de 1.300 millones de euros y con la previsión de crear 1.340 empleos directos y 6.700 indirectos. Avanzamos también en la vertiente eléctrica de EIC, el centro de redes inteligente, en el que 60 entidades trabajan de la mano del mejor tractor posible, Iberdrola, y con 120 proyectos definidos", ha explicado.

El Diputado General se ha referido también a la incorporación de vehículos híbridos en Bizkaibus, que hoy suponen el 15,2% de la flota, pero que para el segundo trimestre de 2023 superarán el 25%; al Plan General de Actuación Energética de la Diputación, en el que colaboran todos los departamentos para impulsar el ahorro y la eficiencia energética; a la fiscalidad verde, que compensa a las empresas sostenibles; a la elaboración del Plan de Acción Clima y Energía de Bizkaia y al impulso de la economía circular.

Asimismo, ha mencionado como otras medidas para luchar contra el cambio climático el desarrollo del plan de reforestación, restauración y recuperación de especies forestales propias de Bizkaia, con la inversión de 4 millones de euros para la compra de monte y su posterior repoblación con variedades autóctonas.

Tras repasar otros proyectos como el bosque de Oma y poner en valor el crecimiento experimentado por los museos y salas que gestiona la Institución foral, Rementeria ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han hecho posibles todos los proyectos enumerados en su discurso. "Aquí hay muchísimo trabajo, muchísimo. Mi sincero, admirado y profundo agradecimiento a todas y todos, empezando por los diputados y diputadas y siguiendo por todas y todos los demás. Pero esto no para. No puede parar. He pedido un esfuerzo extra a todo el equipo para proponer nuevos proyectos de mejora", ha señalado. Y, a continuación, se ha referido a dos proyectos que no se han materializado, pero en los que sigue confiando: el centro de interpretación de arte rupestre en Lekeitio y la extensión del efecto Bilbao a toda la ría.

El Diputado General de Bizkaia ha concluido su discurso apelando de nuevo a la ilusión. La ilusión que va a despertar el Tour -"la oportunidad de que 300 millones de personas nos vean y conozcan-, pero, sobre todo, por Bizkaia, "por trabajar día a día por este territorio. Ilusión por soñar nuevos proyectos y por completar los proyectos soñados. Ilusión y compromiso. Siempre. El compromiso de darlo todo, de ser siempre nuestra mejor versión, de impulsar y cuidar la actividad económica y el empleo, de garantizar unos servicios públicos de calidad, de ayudar a quien lo necesita, de estar siempre al servicio de las personas de Bizkaia, de todas y todos. Igualdad. Eso es futuro; eso es la Diputación Foral de Bizkaia. Eso es Bizkaia, nuestro territorio".