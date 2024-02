¿Te duele mentalmente tu trabajo?

¿Te duele tu trabajo? ¿Es normal que el trabajo cause daño mental? El trabajo requiere cierto esfuerzo, como muchas cosas en la vida, incluso un cansancio físico y mental, pero ¿hasta qué punto? Sobre ello hemos hablado en COPE con la doctora en psocología Ángela Magaz, del Grupo Albor Cohs Psicología en Bilbao, Barakaldo y online, para analizar a fondo la salud mental en el entorno laboral. Escucha su entrevista completa clickando sobre la imagen.

¿Cómo afecta realmente el trabajo a nuestra salud mental?

Hemos querido ahondar eneste tema crucial que afecta a tantas personas en su día a día. El tema ha surgido a raíz de unas declaraciones de la psiquiatra y primera comisionada de salud mental, Belén González, quien afirmaba, en una entrevista en el Diario de Sevilla, que el trabajo no debería doler y que es necesario transformar las condiciones laborales para evitar daños psicológicos. La reflexión se extendía a la falta de inclusión de patologías mentales en el listado oficial de enfermedades laborales, a pesar de la evidencia de que el trabajo puede afectar la salud mental, especialmente en condiciones precarias.





¿Qué podemos hacer para garantizar un entorno laboral saludable?

La doctora Ángela Magaz ha compartido su perspectiva, destacando la necesidad de que el trabajo deje de causar dolor. Ha explicado que, si bien es natural que el trabajo requiera esfuerzo, no debería resultar en sufrimiento. Ha señalado datos interesantes sobre el impacto positivo del empleo en personas que previamente no tenían trabajo y padecían insomnio, malestar, etc... y a las que empezar a trabajar ha proporcionado una sensación de competencia y seguridad. Existe la otra cara de la moneda: aquellos que tienen trabajo pero experimentan estrés y perjuicio en la salud mental. Esto es importante para supervisar el reparto de tareas que recaen en cada persona trabajadora.

Ángela Magaz ha resaltado la importancia de las condiciones laborales, la valoración y reconocimiento en el trabajo, así como la relación con los compañeros y superiores. La normalización y la aceptación social de que el trabajo debe ser doloroso contribuye a un entorno laboral estresante.

Se ha hecho hincapié en la necesidad de empresas que cuiden la salud mental de sus empleados. Se han mencionado ejemplos de empresas modernas que han implementado medidas para mejorar el bienestar, como espacios cómodos y políticas de conciliación. Se ha destacado la importancia de la flexibilidad laboral, que ha demostrado ser beneficiosa a corto, medio y largo plazo.

Conclusión

La conclusión ha sido clara: el bienestar en el trabajo no solo ha beneficiado a los empleados individualmente, sino que también ha contribuido al éxito y la productividad general de la empresa. En un mundo laboral en constante cambio, la atención a la salud mental se ha presentado como una inversión esencial para el bienestar de todos.