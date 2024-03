Todo lo que tienes que saber sobre el recambio de prótesis mamarias

El Dr. Ricardo Ruiz de Erenchun. Jefe del Servicio de Cirugía plástica Reparadora y Estética del Hospital QUIRONSALUD BIZKAIAresponde en Cope Euskadi a todas las preguntas o dudas que pueda tener cualquier mujer que, por la razón que sea, estética o reconstructiva, se haya sometido a una mamoplastia, un procedimiento para agrandar o cambiar la forma de las mamas o senos.





Los implantes son seguros

El Doctor, Ruiz de Erentxun que además es vocal de seguridad de la SECPRE ( Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética) ha aclarado en esta interesante entrevista que aunque a día de hoy los implantes de mama, son elementos muy seguros y no tienen fecha de caducidad, hay que cambiarlos cuando dan problemas.

Es por ello que el cirujano insiste en que "una paciente que toma la decisión de colocarse unos implantes, tiene que saber que anualmente tiene que hacerse una prueba de imagen: una ecografía, una resonancia o una mamografía para ver qué evolución van teniendo esos implantes, si se mueven, endurecen o desplazan, para evitar problemas a futuro".









¿Cómo es el postoperatorio de un recambio de implantes mamarios?

“Dependerá de cuál sea el motivo del recambio. Si en la prueba de imagen lo que se diagnostica es una rotura de un implante el procedimiento es muy sencillo y el postoperatorio será muy llevadero porque se extrae el implante, a través de la misma incisión por la que se colocó, se limpia la silicona que pudiese haber y, si la paciente lo desea se implanta una nueva prótesis. Ahora bien, si el implante se ha endurecido porque se ha contracturado entonces habrá que retirar tanto el implante como la cápsula contracturada. . En este caso el postoperatorio es más complicado”.





¿Quién puede someterse a una operación así, solo quién tiene deteriorados los implantes o también quién desee cambiar el aspecto de los que tiene?

"Cualquier paciente, también a la que, por los motivos que sean (gestacionales, de embarazo o dietéticos), el aspecto de su mama ha cambiado" también pueden cambiar sus implantes y, en este caso, la cirugía del recambio es muy sencilla.













Y si se rompe una prótesis ¿Es peligroso?

"No, no. La paciente no va a fallecer porque una se rompa una prótesis, pero cuanta menos silicona tengamos por el cuerpo, mejor. Hay que vigilar sobre todo la axila, que es el punto al que primero drena la silicona, pero se retira y ya está"





¿Y qué es lo que hay hacer?

“Ante el diagnóstico por imagen de que hay un implante roto, acudir a su cirujano plástico. Es muy importante que sean siempre médicos de la SEC. Mi consejo es que no miren el precio, que no escatimen, porque esto es Salud y Seguridad. Habrá que cambiar el implante, eso desde luego, pero la urgencia o premura la determinará el médico”.