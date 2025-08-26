COPE
Podcasts
País Vasco
País Vasco

Si tienes estas galletas de Fontaneda en tu casa no las consumas: podrían tener partículas metálicas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta por la posible presencia de este tipo de partículas en galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda

Alerta por la posible presencia de partículas metálicas en un lote de galletas
00:00
Descargar

Alerta por un lote de galletas que podrían tener partículas metálicas

Carlos Molina

Bilbao - Publicado el

1 min lectura

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta por la posible presencia de partículas metálicas en las galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda, distribuidas entre otras comunidades en el País Vasco, y ha recomendado a las personas que tengan este producto en sus hogares que no lo consuman.

La empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, informando de que el producto se presenta en un paquete de cartón y formato de 150 gramos, con número de lote OHT1153212, código de barras 7622201639815, fecha de consumo preferente a 30 de abril de 2026 y de conservación a temperatura ambiente.

La distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de País Vasco, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana, aunque las autoridades no descartan también se haya distribuido en otras autonomías.

La AESAN ha tenido conocimiento de esta información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid, y ahora se buscará verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 26 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking