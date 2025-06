Los sindicatos de Osakidetza denuncian "el caos" en los procesos de selección de personal

Lunes de movilizaciones en la Sanidad Vasca. Convocados por los sindicatos ELA, SATSE, LAB, SME, CCOO, UGT, ESK Y USAE, los trabajadores se han concentrado ante hospitales y centros de salud de los tres territorios para protestar por el “caos” en los procesos de selección de Osakidetza y por la temporalidad “desmedida”.

En el exterior del Ambulatorio de Olaguibel en Vitoria los trabajadores exigen "soluciones inmediatas" ante la temporalidad "desmedida", el retraso en resolver las OPES y los "errores" en las listas de contratación que afectan a la asignación de contratos. Para los sindicatos se ha generado una situación "caótica", con miles de reclamaciones de trabajadores que no aparecen en los contratos y con listas sin actualizar por errores informáticos de una empresa subcontratada que se encarga, por primera vez, de este servicio.

Una trabajadora y delegada del sindicato ELA explica en Vitoria que está habiendo un montón de errores. "Lo que ha pasado es que gente que estaba en las listas de contratación, por errores informáticos de esta empresa subcontratada que no es pública, han desaparecido de las listas y se han llegado a quedar sin contrato", lamenta.

Otra trabajadora nos cuenta en Cope Euskadi que no puede hacer planes ahora que llega el verano. "No sabemos si vamos a tener vacaciones o vamos a tener que empezar de cero, tras más de 10 años trabajando". Lamenta que no se termina de hacer la OPE en condiciones y que las bolsas de trabajo están mal hechas. "No se puede soportar. No tenemos 20 años, tenemos una edad en la que tenemos familia y queremos saber que nos depara el futuro", asegura.

Hablamos también con dos técnicos de rayos que están pendientes de la OPE para ver si obtienen plaza. Denuncian que "las OPES se retrasan, hay cambios de contrato y llevamos así mucho tiempo". Otro trabajador pide que llegue ya la solución y que "no se repita el caos de ahora".

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Trabajadores protestando ante el ambulatorio de Olaguibel en Vitoria

concentracion en los tres territorios

En las movilizaciones convocadas por ELA, SATSE, LAB, SME, CCOO, UGT, ESK y USAE ante hospitales y centros de salud de los tres territorios, han censurado "la privatización de las herramientas de gestión y las graves consecuencias que eso tiene en los procesos de gestión de los recursos humanos".

Han censurado que, mientras el consejero anuncia nuevos procesos, "parte de la plantilla sigue sin saber cuando se va a incorporar a su puesto de trabajo, y otra parte de la plantilla no sabe cuándo se va a finalizar su contrato por la incorporación del personal fijo".

Por último, en lo relativo a los concursos de traslados, los ocho sindicatos han recordado que "Osakidetza lleva tiempo sin convocar ningún proceso de concurso de traslados, en contra de la propia normativa de Osakidetza" y, además, los convocados recientemente han sido "solo para unas categorías concretas y no para todas".