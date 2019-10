ROTARY CLUB un año más en el día mundial contra la poliomelitis el 24 de octubre

Jesús María Martelo Ortiz de Zarate ha contado a COPE Euskadi los avances conseguidos tras años de esfuerzo en inversión humana y económica para erradicar la poliomelitis en el mundo. Las cifras son impactantes en cuanto a los niños vacunados y sus logros. No te pierdas sus palabras así como las diferentes iniciativas que cada Club ofrece en su territorio y en las que se puede participar a través de compras etc. . En el País Vasco estos días Rotary va a estar presente para dar la cara contra la polio, por ej en Vitoria a través de paneles informativos y con la ya tradicional cata de vino solidaria en la que se puede comprar vino de Rioja. En otros lugares hay conciertos, campeonatos de golf, etc..., todo ello para conseguir recaudación y seguir vacunando. Las palabras de Jesús María son de ánimo y en positivo "tenemos que librar esta batalla contra la polio en el mundo" . Se han vacunado ya más de 2.500 millones de niños y niñas en el mundo pero la lucha continúa.

El Rotary Club Vitoria organizará el próximo Congreso Internacional de la Postpolio del 10 al 12 de Junio de 2020 en la capital alavesa. Para más información sobre este encuentro está disponible la web: www.postpoliocongress.com

En Euskadi hay personas, normalmente mayores de 50 años, que han desarrollado efectos tardíos de la enfermedad, es el ‘síndrome de la postpolio’, un proceso degenerativo sin cura. La insuficiencia muscular de las piernas produce una alteración que limita la actividad diaria con evidentes síntomas de fatiga y dolor.

La organización nos envía una serie de datos para conocer su actividad :

El Rotary Club lanza su campaña anual dentro de la acción de erradicación de la Polio, apoyando las iniciativas de vacunación que financia desde hace 110 años a nivel internacional.

El Día Mundial de la Poliomielitis fue establecido por el ROTARY INTERNACIONAL hace más de una década para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. El uso de esta vacuna de polio virus inactivado y el uso generalizado subsiguiente de la antipoliomielítica oral, desarrollada por Albert Sabin, llevó a la creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis.



ROTARY INTERNACIONAL es una organización privada formada por profesionales y empresarios que dedican su tiempo de forma altruista a ayudar a sus comunidades. Su objetivo primordial es la erradicación de la Polio en el mundo y estos son algunos objetivos que la organización ha conseguido.

- La labor de Rotary comenzó en 1979 y desde 1985 los rotarios hemos vacunado a mas de 2.500 millones de niños en 122 países.

- Muchos rotarios participan en las campañas de vacunación.

- Rotary ha recaudado más de 1.900 millones de $ y dedicado un ingente número de horas de trabajo voluntario en la lucha contra la Polio. Esta aportación representa la mayor contribución jamás realizada por una organización internacional de servicio a una iniciativa de salud pública.

- Actualmente Afganistán y Paquistán son los únicos países donde no se ha logrado interrumpir la polio.

-Habiendo quedando erradicada en un 99,9% en el mundo.

- El Gobierno de España ha aportado a la iniciativa Mundial para la erradicación de la Polio 18 millones de $

- Los Rotarios Españoles hemos contribuido con mas de 1,9 millones de $ organizando conciertos, conferencias, venta de productos solidarios, fiestas, campeonatos de golf, etc.

- Estamos a punto de alcanzar uno de los mayores logros mundiales en salud publica, seria la segunda enfermedad humana en ser erradicada después de la viruela.

- La erradicación de la Polio significara un ahorro de entre 40.00 y 50.000 millones de $ especialmente en países de bajos ingresos

- Gracias a la labor de muchos Gobiernos, a la sociedad civil, a los organismos de la ONU a la Organización Mundial de la Salud, a Unicef, a la Fundación Bill y Melinda Gates, a los Centros de Control y Enfermedades y a Rotary Internacional, vamos a lograr la victoria sobre esta enfermedad.

