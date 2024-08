El obispo de Bilbao advierte que no se puede construir la identidad propia "a voluntad"

El Obispo de Bilbao, Joseba Segura, cree que uno no puede "construir su identidad, ser hombre o ser mujer, o cualquier cosa intermedia o ninguna de ellas, a voluntad, sin referencia al cuerpo con el que hemos nacido".





Homilía en el día de la Virgen

Segura ha realizado esta reflexión en la homilia que ha ofrecido este jueves en la Basílica de Begoña, al mediodía, con motivo de la celebración de Día de la Asunción de la Virgen María, a la que han asistido miembros del Consistorio bilbaíno, encabezados por el alcalde Juan María Aburto, y otros representantes institucionales como la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui.













El misterio de "nuestro ser corporal"

El prelado ha comenzado la homilía del día de la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, refiriéndose a la invitación sobre “el misterio de nuestro ser corporal” que nos realiza. Porque, María fue llevada a la “gloria celestial en cuerpo y alma”, ha añadido. El obispo de Bilbao ha incidido en la idea de que Dios nos ha hecho “en cuerpo y espíritu”.

En este sentido, uno de los mensajes que Joseba Segura ha lanzado a la feligresía ha sido que se intenta vender la idea de que "el puro deseo es capaz de crear realidad"; sin embargo, "no es así, porque si fuera así, la cantera de estrellas del Athletic, masculino y femenino, no estaría nunca a falta de candidatos".





"Aprovechar los días"

Otra idea que ha subrayado el obispo de Bilbao ha sido que el día de la Virgen se celebra la mortalidad, que es «descanso final, que es cumplimiento, que es horizonte limitado y por eso, la urgencia para aprovechar los días y las horas y disfrutar de ellas todo lo posible».

El obispo se ha referido a la esperanza, porque cuando esta muere "has dejado de ser cristiano", ya que sería como "robarnos el evangelio".

Por último, ha pedido a la Virgen "alegría perseverante, esa que no se acobarda, que no se desinfla fácilmente, esa que no se sostiene gracias al alcohol, ni a las pastillas, ni a falsas expectativas de poder sin límite".













Aurresku del alcalde

Finalizada la ceremonia, la Banda Municipal de Txistularis ha interpretado el "Gernikako Arbola" frente a un retoño del árbol de Gernika que crece en la parte trasera del exterior del templo.

Posteriormente, ha llegado uno de los momentos más esperados con el baile del alcalde quien, ayudado por un dantzari, ha cumplido con el papel, tras una reciente operación de cadera, lo que ha sido reconocido y aplaudido por el numeroso público que se ha congregado a verle.

El regidor ha admitido poco antes que bailaba "sabiendo que no voy a bailar bien, pero es un esfuerzo simbólico en respeto y admiración a mi pueblo".





Cohesión social

Aburto ha valorado el acto "festivo y celebrativo" de hoy y ha asegurado que es una "demostración" de que "Bilbao es una ciudad que suma tradición y modernidad".

También ha reafirmado su "compromiso" por trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y por desarrollar una ciudad caracterizada por la "cohesión social" y la "inclusividad".

Para conseguirlo ha pedido "fuerza" para todo el equipo municipal para "enfrentarnos de la mejor manera posible a los retos que vienen" , y ha tenido un sentido recuerdo hacia quienes no han podido sumarse la fiesta de hoy "bien por enfermedad o porque lo estén pasando mal económicamente".