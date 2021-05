Nuestra responsablidad en el Día del Acoso Escolar, según una experta

Hoy, 2 de mayo, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar o Bullying ( palabra inglesa que significa intimidación) .

El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros.

La violencia y el acoso escolar, incluido el ciberacoso, son frecuentes y afectan a numerosos niños y adolescentes. Es un problema grave que afecta a millones de escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria en todo el mundo y que causa al menos 200 muertes en forma directa cada año. Después, cuando somos más mayores, se puede convertir en Moving (en el ámbito laboral ) y en maltratos en cualquier otro aspecto de nuestras vidas. Incluso hay personas que de pequeñas sufrieron acoso escolar y, que si no desarrollan herramientas, pueden ser víctimas de otro maltrato de mayores, por ej siendo ninguneados o tratados mal en sus trabajos.

El tratamiento terapéutico es clave para eliminar esa lacra social. Todos tenemos que ser conscientes si somos espectadores de algún episodio de bullying o ciberbullying y actuar, dar cuenta de ello y pedir ayuda.

En COPE Euskadi hemos hablado con el Insituto Inbuyen de San Sebastián, donde se ofrece un método novedoso e integrador para tratar el Acoso Escolar.

Eider Centeno es la directora del Instituto Inbuyen. Ella es coach, facilitadora de Terapia Transpersonal, periodista y comunicadora, entre otras titulaciones, y tiene ya mucha experiencia por su paso por centros educativos y formativos muy prestigiosos en los que ha estado atendiendo a lo que es su gran pasión : el comportamiento humano.

En Inbuyen trabajan para visibilizar el acoso escolar y ofrecer ayuda en los casos que se presenten y acompañan a los 3 actores principales que se dan en una situación de acoso : acosado, acosador y espectador.

Eider nos ha confirmado que el acoso es algo generalizado, que está en la sociedad y no hay que ocultarlo. También nos ha explicado que no es cuestión de buscar "culpables" y que no todo el peso ha de caer sobre los centros escolares, el resto de la sociedad tenemos nuestra responsabilidad porque lo que se vive en los colegios suele ser reflejo de la sociedad.

Los datos son escalofriantes, se estima que 1 de cada 3 menores es víctima de bullying en España (aunque no hay datos oficiales actualizados sobre el acoso escolar)

Inbuyen nos transmite que las consecuencias que produce el acoso de cualquier tipo son importantes y no muy perceptibles en muchas ocasiones y que dejan huellas muy profundas en la mayoría de los casos que se tratan.

Eider Centeno , la directora de Inbuyen Institute sufrió acoso escolar desde los cinco años y eso le marcó de por vida. Desde hace 20 años se dedica al estudio del comportamiento humano. Decidió dedicarse al acoso en diferentes ámbitos de la sociedad. Inbuyen nación con el deseo de ser “ un faro para la sociedad” ( en su logotipo muestra un faro).

Escucha la entrevista completa clickando junto a la imagen.

DÍA DE LA MADRE

En este primer domingo de mes también se celebra el Día de la Madre. Ellas representan el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre impica no sólo criar y satisfacer las necesidades de los hijos, también es fundamental el amor y apoyo incondicionales en el desarrollo de éstos como personas.

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre?

La celebración del Día de la Madre varía de acuerdo a las costumbres de cada país, coincidiendo en su mayoría en el mes de mayo. Los noruegos lo celebran en febrero, en pleno invierno. Por el contrario, en Indonesia esperan hasta el 22 de diciembre para felicitar a sus madres, siendo los más tardíos.

En España este día se celebra coincidiendo con el primer domingo de mayo, con la llegada de la primavera y aparición de las flores.

Un poco de historia acerca del Día de la Madre

Los orígenes de esta celebración provienen de la civilización egipcia, donde la Diosa Isis, conocida como la "Gran Madre" era objeto de culto y homenaje. En la antigua Grecia era la Diosa Rea, madre de los Dioses del Olimpo, y en el Imperio Romano se rendía culto a la Diosa Cibeles, la Diosa Madre.

El catolicismo en Europa transformó esas celebraciones en honor de las diosas madres y lo trasladó a la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret. El 8 de diciembre de 1954, el Papa Pío IX declaró que en esta fecha se celebrara el Día de la Madre, en honor a la Inmaculada Concepción. De hecho, en algunos países, como en Panamá se sigue celebrando el Día de la Madre el 8 de diciembre.