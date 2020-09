Nervios, incertidumbre y algo de indignación, así se vive la vuelta al cole en Euskadi

Con más nervios de lo habitual los pequeños vuelven desde hoy al cole en Euskadi para reencontrarse con profesores y compañeros 6 meses después. Lo hacen con mascarillas, previa toma de temperatura, en itinerarios específicos de entrada y conscientes, muy a su pesar, de que solo se van a poder relacionar con los niños de su clase, en los denominados grupos burbuja.

Irati, de 11 años, no oculta lo molesto que se le va a hacer llevar la mascarilla todo el rato y Gaizka de 9 años va a llevar muy mal lo de no ver a sus amigos de otras clases. Unai de la misma edad piensa que va a ser “difícil”. Solo un colegio, el de Amezketa en Gipiuzkoa ha pospuesto una semana la apertura por el positivo de un profesor.

Malestar en algunas familias

El sentimiento dominante entre las familias es la incertidumbre. Les preocupa cómo van a funcionar las medidas de seguridad y cuánto van a durar las tan anheladas clases presenciales. La indignación también ha aflorado en algunos casos por la poca y tardía información, como ocurría en un centro de Vitoria que este jueves comunicaba que, de momento, no iba a ofrecer comedor. Y ha habido colegios donde no se han escalonado a distintas horas las entradas y salidas por lo que los progenitores nos cuentan que se han hacinado en las puertas. “La entrada ha sido un desastre, con todo el espacio que hay en el patio y no nos han dejado entrar”, relata una madre afectada.

Huelga el día 15

La UPV también ha empezado la clases con docencia semipresencial, estrenará este curso un sistema de retransmisión de las clases. El profesorado impartirá la asignatura desde el aula, parte del alumnado podrá seguirla de forma presencial y el resto, en directo desde casa o en otro aula. Los estudiantes podrán hacer preguntas 'a distancia' y escuchar las de sus compañeros. Los universitarios irán alternando su asistencia.

Complicado regreso a las aulas que suma el descontento de parte de la comunidad educativa ante la falta de diálogo y previsión del Gobierno vasco, que estrena nuevo consejero, Jokin Bildarratz, quien comienza mandato con una huelga en la red pública y concertada convocada para el próximo martes día 15.