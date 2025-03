La muestra sobre la primera masacre de ETA en la cafetería Rolando de Madrid: "Las víctimas estuvieron durante años en las tinieblas"

El Palacio Yohn de Bilbao acoge durante las próximas dos semanas la muestra "Rolando 2:15-2:45", impulsada por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria y Gogora. El objetivo es recordar la primera masacre de ETA en la cafetería Rolando de Madrid en 1974 y cuya autoría no fue reconocida por los terroristas hasta 44 años después. "Las víctimas estuvieron durante años en las tinieblas", ha subrayado en Cope Euskadi el comisario de la exposición, Gaizka Fernández.

El 13 de septiembre de 1974, hacia las dos y media de la tarde, a la hora de la comida, una bomba de ETA mató a 13 personas e hirió a otras 70 en la cafetería Rolando de Madrid. Gaizka Fernández explica que se convirtió "en el primer atentado indiscriminado de ETA, contra objetivos civiles, en medio de un salón comedor en un restaurante de Madrid".

Sin embargo la banda terrorista no admitió su autoría hasta 2018 y acabó convirtiéndose en "una de las mentiras más longevas de ETA". Fernández explica que fue así porque los terroristas "temían que su imagen resultara dañada por este atentado indiscriminado y decidieron echar la culpa a la extrema derecha".

"en las tinieblas"

El comisario de la exposición, Gaizka Fernández, subraya en Cope Euskadi que "durante años las víctimas vivieron en las tinieblas". Añade que "no sólo recibieron el daño físico sino que esa mentira de ETA hizo que no tuvieran la seguridad de quién les había atacado". Recuerda que algunos de ellos "no sabían hasta hace poco quienes habían sido los autores de la bomba". "Una incertidumbre moral que les causó también un daño psicológico muy alto", concluye.

La exposición itinerante, llega ahora a Bilbao, al edificio de la Bolsa en el Casco Viejo, donde permanecerá durante las próximas dos semanas. Estructurada en 23 paneles, con códigos QR que aportan más información, intercala el relato del atentado con la historia personal de las 13 víctimas mortales. Uno de los paneles está dedicado a los "héroes" que arriesgaron su vida para ayudar a los afectados, como el joven policia Pedro Chicote Alonso, así como comerciantes, bomberos, sanitarios y taxistas y vecinos de la zona.