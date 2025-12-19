Morti actúa este sábado en Bilbao: "Esta gira no es un punto y aparte, al contrario, es un punto y seguido"

El cantante y compositor Morti, con más de dos décadas de trayectoria musical coqueteando con el rock y el metal, regresa a Bilbao (sábado 20 de diciembre, sala D8 Sortkunzo Faktoria, apertura de puertas a las 20 horas) con su gira "Intemporal Bifronte", donde desgranará clásicos de sus etapas en El Fantástico Hombre Bala, Bushido, Skizoo... y en solitario.

"Los motivos para hacer esta gira son diversos, pero básicamente están centrados en el hecho de que, después de la gira del 30 aniversario junto a Sober, Savia y Skizoo, se genera una inercia que hace que unos promotores me propongan la posibilidad de hacer una gira retrospectiva de todo lo que representa lo más emblemático de mi carrera. Y asumo el reto", afirma Morti.

"No ha sido fácil elaborar el repertorio para esta gira, ya que he estado inmerso en muchos proyectos a lo largo de mi carrera, y lo que he pretendido es justamente decidirme por canciones que, en un momento dado son, desde mi punto de vista, lo más significativo y lo más emblemático, como te decía antes, de los proyectos en los que he estado y en los que sigo en activo", añade.

acogida muy positiva

Morti está muy satisfecho por la acogida "muy positiva" que está teniendo esta gira. "Está siendo una experiencia muy reveladora para mí, ya que me lo tomé como un reto también, ver si era capaz de poder llevar a cabo una gira compuesta de tantas canciones que han formado parte de mi recorrido emocional a través de todos los proyectos en los que he estado en activo. Y la verdad es que está siendo muy, muy muy bonita, la reacción del público que asiste a los conciertos, y bueno, espero que la de Bilbao, lógicamente, sea también una experiencia única y extraordinaria, a la par que inolvidable", apunta.

Una gira que, más que un punto y aparte, es un "punto y seguido". "Al margen de todo el ejercicio que representa enfrentarte a esa especie de espejo metafórico en el que me estoy mirando en estos momentos, por el carácter de esta gira 'Intemporal Bifronte', que remite a esa divinidad romana que tenía dos rostros, uno mirando al pasado y otro mirando al futuro, yo estoy aquí y ahora. De alguna forma esta gira representa no la conclusión de nada en concreto, sino justamente todo lo contrario. Es un punto que se genera como de partida a lo que lógicamente voy a seguir desgranando en el futuro. En este caso, después de este tour, lo más probable es que vea a la luz mi próximo disco en solitario que ya he grabado y está en la bandeja de pendientes y en la bandeja de salida", concluye.