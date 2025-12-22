La magia de la Navidad inunda el Metro de Bilbao con un viaje único junto a Olentzero

Olentzero ha escuchado las peticiones de todos los niños

La ilusión de la Navidad ha viajado esta mañana bajo tierra en Bilbao. Cerca de 2.000 niños y niñas han participado en el Gabonetako Trena, una iniciativa que Metro Bilbao ha puesto en marcha por primera vez con motivo de su trigésimo aniversario. Un tren tematizado que, en lugar de paradas, ofrecía un recorrido lleno de sorpresas con pintacaras, magos y buzones para echar las cartas a Olentzero y Mari Domingi.

Un viaje mágico con gran expectación

La expectación ha sido máxima. Para conseguir una de las plazas, fue necesario realizar un sorteo, ya que Metro Bilbao recibió más de 8.000 solicitudes para un evento en el que finalmente han participado unos 1.200 niños y niñas acompañados de sus aitas. Durante el trayecto, los pequeños han compartido vagón con los personajes más queridos de la Navidad euskaldún.

A bordo del tren, la emoción era palpable. Al preguntarles qué habían pedido en sus cartas, las respuestas iban desde la timidez de un "todavía no lo sé" hasta la ilusión por recibir "una chaqueta del Athletic" o "una camiseta del Athletic". Muchos confirmaron nerviosos haber echado ya la carta y, sobre todo, haberse "portado bien".

Felicidad en lugar de carbón

El carbonero y su compañera recibieron personalmente a los niños. Este año, Olentzero ha asegurado que el carbón tendrá un uso más práctico. "Carbón, poquito vamos a repartir, vamos a repartir en los hogares que haga falta, porque nosotros el carbón es lo que hace falta para calentar los hogares", explicó. Además, añadió que este año repartirá "sobre todo regalos y mucha felicidad, porque se han portado muy bien".

Tras esta primera y exitosa edición del tren navideño, la jornada de Olentzero y Mari Domingi no ha hecho más que empezar. En cuanto se bajen del vagón, se prepararán para vivir su noche de más trabajo de todo el año, que estará precedida de cabalgatas y recepciones a los niños en toda Euskadi.