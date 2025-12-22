La Lotería de Navidad deja una lluvia de millones en Euskadi con un tercer premio

Aunque El Gordo no ha caído en Euskadi, el Sorteo Extraordinario de Navidad ha dejado un buen pellizco gracias a un tercer premio, varios quintos y parte del segundo. Bizkaia ha sido la provincia más agraciada, con el municipio de Igorre como principal foco de la suerte, mientras que en Gipuzkoa y Álava la fortuna ha sido más esquiva.

Igorre, epicentro de la suerte

La pequeña localidad vizcaína de Igorre ha despertado con una lluvia de millones gracias al tercer premio, el número 90693. De los 300 décimos vendidos por la administración de la calle Lendakari Aguirre, al menos 285 han ido a parar al club de rugby Arratiko Zekorrak, que ha repartido un total de 14.250.000 euros.

El presidente del club, Unai Zuloaga, todavía en shock, ha explicado cómo se ha repartido el premio: "Al final, los jugadores lo que hacen es coger uno o dos talonarios y lo venden en su entorno. Mi hijo y yo hemos vendido a los de alrededor, a un par de bares aquí en Ibarra que han vendido también".

Hablan de millones y yo no sé ni cuántos son" Unai Zuloaga, presidente del club de Rugby Arratiko Zekorrak

Este mismo número ha dejado también medio millón de euros en Bilbao, con décimos vendidos por la emblemática administración Ormaechea. "Estamos muy contentos por repartir este premio entre los clientes, unos décimos que se han vendido en ventanilla", ha comentado su gerente, Sergio Etxebarria. Parte de este tercer premio también se ha vendido en Zumarraga y Arrasate.

Lotería Ormaechea de Bilbao

La fortuna, muy repartida

La suerte ha hecho parada también en el centro comercial Artea, en Leioa, con parte de un cuarto premio, el 78477, y de un quinto. Jon Urkiola, de la administración, ha reconocido que este último casi les pasa desapercibido: "Hemos dado el cuarto y hemos dado el quinto, y el quinto ni nos habíamos enterado. Nos lo han dicho los periodistas".

Por su parte, la histórica administración Azcarreta de Bilbao ha vendido dos series del 23112 por ventanilla. Cristina García Azcarreta ha destacado lo distribuido que ha estado el quinto premio, mencionando que una clienta encargó expresamente tres décimos en octubre del. "Se ha vendido durante el verano, en junio, y el resto en octubre. Eso es lo más bonito, todo repartido", ha afirmado.

La alegría en bimba y lola

Una de las grandes alegrías de la jornada la han protagonizado las empleadas de Bimba y Lola. La empresa ha repartido el número 70048, el segundo premio, entre sus trabajadoras de toda España, y la celebración se ha hecho notar en sus tiendas, como en la de San Sebastián.

La plantilla de Bimba y Lola celebrando el segundo premio

"Estamos muy contentas, es que no nos lo creemos, y eso que ha salido muy temprano. Llevamos desde las diez y cuarto con la emoción en el cuerpo", han declarado las empleadas, que han mantenido la tienda abierta para atender a los clientes de última hora.

Es que no nos lo creemos, y eso que ha salido muy temprano" Sandra, encargada de Bimba y Lola en San Sebastián

Finalmente, la suerte ha sido más modesta en Álava, donde se han repartido apenas 110.000 euros. El premio ha llegado con un quinto, el 60649, del que se han vendido diez décimos en la administración del Hiper Leclerc de Vitoria.