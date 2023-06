Los Bomberos de Bilbao anuncian huelga durante el Tour y el BBK Live por "la mala gestión" del Ayuntamiento

Los bomberos de Bilbao han convocado huelga coincidiendo con la salida del Tour de Francia y el disfrute del Festival BBK Live. El día 1 de julio, cuando se produzca la salida desde la Villa, y 6, 7 y 8, coincidiendo con la celebración del festival, denunciarán "mala gestión municipal" de los últimos años que ha puesto de manifiesto las "deficiencias" de los parques de bomberos". El objetivo del Servicio de Bomberos es llevar sus reivindicaciones y "hartazgo" a las calles de Bilbao. Según han reconocido, estas medidas "sin duda afectarán" al dispositivo de Seguridad previsto por el Ayuntamiento para estos días que se avecinan y también para las emergencias que se puedan dar al margen de estos eventos.

ELA, LAB y CCOO han recordado que, debido a la "mala gestión" del Ayuntamiento que vienen sufriendo los bomberos en los últimos años, a finales de 2022 este colectivo decidió "decir basta a las promesas incumplidas" y al "intento de amedrentarnos para cejar en nuestras protestas".

Han insistido en su descontento desde la retirada de la ambulancia municipal y la "inexistente coordinación" con la red de Osakidetza que les supuso "hacer funciones de sanitario en espera de una ambulancia que ha llegado a tardar hasta 40 minutos", cuando "no son sanitarios" y en la capital "se necesitan más sanitarios y más ambulancias".

También han denunciado las "deficiencias del Parque de Miribilla", donde sufren "las limitaciones y falta de adecuación de este parque desde su inauguración en 2012 y no hay voluntad real de subsanarlas".

En cuanto al Parque de Deusto, han señalado que hay un proyecto que se está debatiendo gracias a la "presión" que han venido realizando, pero el alcalde, Juan Mari Aburto, "todavía no se ha comprometido a construirlo en esta legislatura".

Un tour marcado por la polémica

En ese sentido, han dado a conocer que en la asamblea del pasado jueves se acordó convocar huelga el 1 de julio, primera etapa del Tour de Francia, y también los días 6, 7 y 8 de julio, coincidiendo con la celebración del Festival BBK Live.

Además, acordaron "no reforzar el Servicio, como se suele hacer, ante cualquier eventualidad que pueda surgir". Según han señalado, desde hace años han rechazado las horas extras porque "para eso tienen personal formado en la bolsa de trabajo". En momentos puntuales, han apuntado, "cuando se ha necesitado por la imposibilidad de hacerlo de otra manera, hemos tenido que reforzar a costa de horas extras porque el Ayuntamiento no nos paga en tiempo libre". Ahora, y como medida de protesta, han insistido, no van a colaborar con el Servicio en estos refuerzos.









