Los Bayón: Vitoria contará con el Auditorio de mayor excelencia acústica del Estado

Los arquitectos Mariano y Pablo Bayón han presentado a los grupos de la oposición del ayuntamiento de Vitoria los detalles del proyecto de Auditorio que se va a levantar en La Senda, en pleno corazón de Vitoria, para intentar contar con su necesario apoyo. Mariano Bayón ha explicado que el diseño que realizaron en 2008 por encargo del gobierno socialista de Lazcoz en la parcela de Lakua que hoy ocupa la estación de autobuses “encaja como un guante” en la actual. Pero sobre todo ha destacado que rescata la excelencia acústica que diseñó entonces el mayor experto a nivel internacional, Yasuhisa Toyota, cuya asesoría de su Nagata Acoustics costó un millón de euros. Bayón ha explicado que Vitoria contaría con el mejor auditorio del Estado en calidad de sonido y que su “versatilidad”, pese a haberse reducido su dimensión, permitiría acoger también ópera y danza, así como otras actividades de ocio y congresos. “Nagata tiene multitud de salas en el mundo y los directores de las grandes orquestas sinfónicas desean tocar en ellas”, ha subrayado.

Oportunidad histórica

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha reconocido que el proyecto acumula algo de retraso, por lo que no se podrá mantener la fecha de 2023. El regidor ha pedido a los grupos no perder esta “oportunidad histórica”, que no puede acometer en solitario su gobierno en minoría. Por ello, ha ofrecido un “gran pacto” en torno a cuatro infraestructuras culturales, las tres restantes son el Gasteiz Antzokia, la reforma del Teatro Principal y la mejora del Iradier Arena.

Capital de la música

Tras hacer un breve recordatorio de las características de su proyecto originario, los Bayón han defendido la construcción en Euskadi de “un establecimiento cultural de música de primer nivel. Por vocación, Vitoria es la gran y menos reconocida capital de la música en España. Si hay en nuestro entorno una ciudad especialmente preparada, llamada y necesitada para disponer de un gran auditorio de música, esa ciudad es Vitoria”.