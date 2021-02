Las Asociaciones vascas de Hostelería piden un plan de rescate que "palíe las pérdidas"

Las asociaciones de Hostelería de Euskadi han mostrado su satisfacción por la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que permite la apertura de bares y restaurantes aunque se encuentren en zona roja, y han reiterado la necesidad de un plan de rescate para el sector que "palíe las pérdidas" ocasionadas por las medidas para hacer frente al covid-19.

En un comunicado conjunto, han recordado que el TSJPV ha resuelto este martes, mediante un auto, conceder la medida cautelar instada por las Asociaciones de Hostelería de Euskadi, en Recurso Contencioso Administrativo contra el apartado 9.1 del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, referente a las reglas de apertura de los establecimientos y servicios de hostelería y restauración.

El Recurso Contencioso Administrativo presentado solicitaba la apertura de dichos establecimientos considerando "el grave quebranto económico de difícil reparación ocasionado a la hostelería en caso de no poder ejercer la actividad, no resarcible con una hipotética indemnización futura".

Además, alegaban que "se ha demostrado que la apertura de la hostelería no provoca una subida de contagios, y que las medidas adoptadas son eficaces", por lo que "no se considera justificada la medida adoptada" por el Gobierno Vasco. Además, "no se determina la duración del cierre, lo que provoca inseguridad jurídica".

Por todo esto, el auto acuerda adoptar la medida cautelar instada por las asociaciones vascas sobre las reglas de apertura, y permite la reapertura de los establecimientos en zona roja.

Tras mostrar su "satisfacción" por la decisión adoptada por el TSJPV, han reiterado la necesidad de adoptar un plan de rescate para el sector, que "palíe las pérdidas ocasionadas por la limitación de la actividad impuesta con el fin de controlar la propagación de la pandemia".