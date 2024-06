Las abejas no salen a trabajar en Euskadi: "Ha pasado dos veces en 40 años"

A Euskadi apenas llega el calor y la lluvia parece cómoda en los tres territorios. Una combinación nefasta para la floración, que se retrasa. Sin flores que polinizar las abejas no salen a trabajar y la producción de miel ha caído ya entre un 50% y un 75%.

La temporada empezó en abril y como mucho se podrá alargar hasta "mediados de julio". Son datos que aporta en COPE Euskadi Javier Larrinaga, presidente de la Asociación de Apicultores de Bizkaia, quien ha señalado que lo sucedido es "muy, muy atípico". "En mis 40 años de experiencia sólo ha ocurrido en dos ocasiones".





Sin solución

Larrinaga ha lamentado que la mano del hombre esté detrás del problema que no es otro que el "cambio climático". "En este momento no hay ni el 25% de la porducción, el clima es el clima, no existe solución si el tiempo no cambia ni en base a la apicultura ni a la tecnología ni nada", ha lamentado.

El resultado es que en el mostrador la "miel flores" y la "miel eucalipto", típicas de Bizkaia, no van a "existir prácticamente".

Sin embargo, estima que el precio no se va a encarecer porque se suplirá la falta de miel autóctona con otra importada, incluso con sucedáneos como la llamada "miel china".









Sin calidad

"Ya hay problemas de la trazabilidad de las mieles, se triangulan a través de disntintos países y esto preocupa al apicultor, a la sociedad no tanto", ha cuestionado Larrinagam quien está convencido de que "la calidad no importa" en la misma medida que el precio. "No se miran las calidades, más bien se mira que no haga daño a la salud pública y que no haya una diarrea generalizada".

Larrinaga ha pedido desde nuestros micrófonos más "impulso y apoyo" a las administraciones y a la sociedad.