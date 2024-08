Juan Díaz de Garayo, el Sacamantecas: “Fue el primer asesino en serie español”

Este otoño está previsto que comience en tierras alavesas el rodaje de la película “Sacamantecas”. Un filme de David Pérez Sañudo, que cuenta con Antonio de la Torre como protagonista. La cinta promete “revivir” la figura de Juan Díaz de Garayo, a quien la historia bautizaría como el “Sacamantecas”, el primer asesino en serie del que hay registro en nuestro país. Entre 1872 y 1879 mató a sangre fría a al menos a seis mujeres. El 21 de septiembre de 1880 fue detenido y posteriormente condenado a muerte por garrote vil. Fue ejecutado ante la mirada de cientos de vitorianos el 11 de mayo de 1881 en lo que hoy es el Polvorín.

El anuncio de esa película devuelve a la actualidad a este funesto personaje que ha atormentado a varias generaciones desde entonces. No es el coco o el hombre del saco quien amedrenta a los niños, a quienes siempre hay alguien que les dice 'no seas malo, que como venga el Sacamantecas, te saca las tripas y se las come'.





Primer estudio forense





Como recuerda el historiador Ander Gondra, en COPE, su caso despertó muchísimo interés en su época. “Fue cercano a lo que hoy sería la investigación forense”. Hay que tener en cuenta que resultó “pionero” en su manera de matar. Tanto es así que fue el primer asesino en serie de España de quien “se estudió el cerebro”. Lo que buscaban los investigadores era encontrar alguna “explicación” a su comportamiento y determinar si estaba cuerdo o no para “encerrarle en una cárcel o en una institución psiquiátrica”.





Precedente cinematográfico





Gondra considera una “buena noticia” que se haga esta película, que puede “sentar un precedente” porque el siglo XIX fue “muy negro” en Álava y, como tal, muy “cinematográfico”, e incluso “literario”. En otras cinematografías, señala, “se le habría sacado mucho partido”.

En lo que sí confía el historiador es en que la película “refleje con un perfil humano lo suficientemente amplio a las víctimas”. “Espero que se haga con la suficiente delicadeza”, que es algo que “en el caso de Jack el Destripador se ha perdido”.

Esta cinta, nos dice “va a situar a Vitoria en ese periodo atractivo del último cuarto del siglo XIX”.

True crime de la época





Los gasteiztaras de la época ya eran aficionados al true crime, igual que ocurre ahora. Gondra recuerda cómo en su momento, cuando estaba en la cárcel, se le hicieron “muchas fotos” a Díaz de Garayo e incluso el cronista local Ricardo Becerro de Bengoa “escribió un librito”. Todo ello con el fin de venderlo el día de la ejecución. ¿El objetivo?, Gondra piensa que para “conocer txaskarrillos y ponerle cara”.

“Antes como ahora, no sabemos qué hacer si acercarnos o alejarnos de estas figuras”, concluye.