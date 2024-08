Juan Calparsoro, fiscal jefe de Gipuzkoa, sobre el ertzaina trans: “No me entra en la cabeza”

El máximo responsable del ministerio fiscal en Gipuzkoa,Juan Calparsoro, se muestra incapaz de comprender los motivos que habrían llevado al ertzaina acusado de agredir a su mujer el pasado domingo en San Sebastián a cambiarse de sexo. “No me entra en la cabeza que alguien se plantee cambiar de sexo para obtener algún tipo de ventaja”, ha asegurado en los micrófonos de COPE Euskadi. Bien se trate como violencia de género o doméstica, ha adicho el fiscal, las “diferencias no son tan relevantes como para justificar un cambio de este tipo”.

En ambos casos, la pena máxima es la misma, lo único que ocurre es que la mínima es algo más baja si es doméstica, puntualiza.





Violencia de género, no familiar





Entrevistado en “Herrera en COPE”, Calparsoro sí ha confirmado que la fiscalía va a solicitar que el caso se tramite como violencia de género porque “hay indicios” de que antes del cambio de sexo, se hubieran producido “otros episodios de violencia”. En ese caso, los hechos anteriores serían de “violencia de género” así que “entendemos que tendría que llevarlo el juzgado de violencia contra la mujer”. Lo justifica, además, el fiscal porque esos juzgados “tienen un conocimiento mejor” de estos asuntos y también “las normas tanto penales como procesales y asistenciales otorgan una protección algo más intensa”. “Es una protección reforzada”, ha afirmado.





Posible fraude de ley





Donde ve más complicaciones el fiscal es en demostrar que se haya producido un “fraude de ley”. Los procesos relacionados con el estado civil se tratan de ejercicio de derechos por una persona y la ley prohibe que se realicen en fraude de ley; demostrarlo no es tan fácil. En el caso de que se pueda probar “no tanto el objetivo como aspectos asociados”, nos ha contado Calparsoro, se podría iniciar por parte de la fiscalía una demanda civil contra esa persona solicitando la nulidad. “Lo tendría que acordar un juez” y habría que probarlo de forma “bastante fehaciente” en un proceso propio, no es algo “automático”





Ley trans

Sí ha evitado el fiscal las críticas a la Ley trans de la que ha dicho que es “reciente, del año pasado y, por tanto, lleva poco tiempo en vigor”. Por ahora, ha asegurado, “no he visto problemas con ella aunque puede haber casos excepcionales como éste”.