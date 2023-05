Josu Erkoreka explica que el presunto asesino de Orio usó una escopeta recortada

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha confirmado que el presunto asesino de una mujer de 50 años de edad este pasado martes en Orio (Gipuzkoa) disparó a bocajarro con una escopeta manipulada a su expareja, con la que había quedado, e inmeditamente se quitó la vida con el mismo arma.









Erkoreka ha dado a conocer estos datos en relación a los hechos ocurridos en Orio que, según ha apuntado, se trataría de delito de violencia de género. Sería la primera víctima mortal de violencia de género en Euskadi de este año 2023.

El consejero ha afirmado, en relación a la víctima del asesinato, que no había precedentes de violencia de género ni violencia machista y, en el caso del presunto autor de los hechos, tampoco figuraban antecedentes en relación "con ningún presunto delito o actividad vinculada con hechos de violencia de género".

Josu Erkoreka ha indicado que este hombre, que residía en Zarautz, tenía licencia de armas y utilizó, para "perpetrar el asesinato", una escopeta manipulada de su propiedad, que habría heredado de su padre. Según ha explicado, ambos, agresor y víctima, que eran expareja, habían quedado ayer y, "por razones que todavía se desconocen y están siendo objeto de investigación", el presunto homicida disparó con el arma manipulada a su expareja e, inmediatamente se disparó a sí mismo.

Primera víctima este año





La víctima, residente en Orio y con dos hijos, un varón mayor de edad y una chica menor de edad, es la primera víctima mortal de violencia de género en Euskadi este año 2023, según ha indicado Erkoreka, que ha lamentado y condenado este "todavía presunto delito de violencia de género, que es particularmente aborrecible y aborrecido en la sociedad vasca en estos momentos". A los hijos de la víctima, les ha trasladado un "mensaje de cercanía y de solidaridad profundo, el más emocionado".

Artefacto casero





Por otro lado, el consejero de Seguridad ha explicado que los primeros testimonios apuntaban a que se hubiera producido "una posible deflagración, porque los testigos habían visto una especie de caja blanca, y el ruido que produce la explosión hizo creer a los testigos que se trataba de una explosión de una artefacto casero".



En ese sentido, ha indicado que al lugar se trasladó la Unidad de Explosivos de la Ertzaintza, aunque luego se confirmó que fue un arma manipulada la que se utilizó para cometer el delito.



En cuanto a las primeras hipótesis que apuntaban a la explosión de un artefacto casero, ha explicado que el escenario del crimen "no se puede tocar hasta que llegue la Policía científica, la autoridad judicial y los forenses, por lo que durante un lapso de tiempo no hay más información que la que se recoge de los testigos, parcial, fragmentaria y muy referencial, basada en lo que habían visto en la distancia y el ruido que habían escuchado".



Cuando "las autoridades competentes asumen la investigación", ha precisado, es "cuando empiezan a aparecer todos los demás elementos, se mueve el cadáver de él, y se ve que no era una caja blanca, sino un plástico de color blanco y lo que tenía dentro era una escopeta manipulada". De esta forma, ha añadido, "empieza a transformase la tesis inicial".



Por último, Erkoreka ha señalado que las investigaciones "avanzan, es mucha la información que la Ertzaintza está recogiendo en el seno de la investigación y el asunto está en manos del juez de guardia, a punto de trasladarse a la juez de violencia de género que continuará con las investigaciones", mientras que la Ertzaintzaa llevará a cabo las que les corresponden en el marco de la instrucción judicial".