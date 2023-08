Jose María Lecrercq: "Los donostiarras no tenemos esta fecha como una fiesta, es una conmemoración"

"Los donostiarras no tenemos esta fecha como una fiesta, es una conmemoración", así ha dejo claro Jose Maria Lecrecq el motivo de las actividades organizadas en memoria de lo ocurrido en el trágico incendio de 31 de agosto de 1813. El historiador y presidente de Donostia 31 Kultur Taldea repasa en COPE Euskadi el amplio programa de actos programados durante toda la jornada.

Lecreq recuerda que "la ciudad quedó destrozada" y gracias a "los mismo donostiarras que tenían negocios fuera de España, volvió a ser una buena ciudad y tenemos lo que tenemos".

A lo largo de la mañana se han desarrollado algunas de las principales actos, que ha arrancado con la tradicional misa en la Basílica de Santa María y posterior ofrenda floral en Portaletas, ambas, dedicadas a las víctimas que perdieron la vida aquél trágico día. A partir de la tarde, llega "la gran recreación", con la novedad de que en esta ocasión los cañonazos se dispararán desde el Kursaal. Además, otra de las novedades de este año es que no se efectuarán disparos en las estrechas calles de la Parte Vieja por motivos de seguridad. Llegada la noche, la ciudad se iluminará gracias al ceremonial a la luz de antorchas y el encendido de velas. "La recreacion me parece espectacular, pero como donostiarra se me pone la piel de gallina con las velas. Es algo emocionante. Los donostiarras lo tenemos que sentir así, porque el que piense que ésto es una fiesta, se equivoca", asegura el historiados.

Lecrerqc también se ha pronunciado por las críticas que el equipo organizativo recibe por la dureza de la recreación militar y ha destacado que se lleva a cabo de "una manera didáctica". "Muca gente nos critica por hacer esta representación, pero yo siempre digo que cuando la Historia te molesta, respétala porque esa molestia te ayudará a no repetir las cosasque te hicieron mal", dice.