José Luis Polo ante la regulación de alquileres en zonas tensionadas: “En el corto plazo no podemos augurar un cambio brusco en el mercado”

Desde el 1 de octubre, Gipuzkoa aplica el Índice de Precios de Referencia de alquileres publicado en el BOE. Con ello, los municipios declarados zonas tensionadas, entre ellos Errenteria, Lasarte-Oria, Zumaia, Irun, Astigarraga, Usurbil o San Sebastián, podrán establecer límites para contener los precios de la vivienda en renta.

El índice se calcula a partir de contratos previos y su evolución, ofreciendo un rango de precios de referencia para inquilinos y propietarios. Además, la norma establece un techo de precio para viviendas de grandes tenedores, las que se alquilen por primera vez o aquellas que lleven más de cinco años sin arrendarse. Escucha la entrevista con un experto en el tema clickando junto a la imagen superior.

Zonas tensionadas Gipuzkoa

“No habrá un cambio brusco en el mercado”

José Luis Polo, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa, pide cautela:

“En el corto plazo no podemos augurar un cambio brusco o drástico en el mercado en relación directa a la accesibilidad”, ha señalado en COPE Euskadi.

Polo ha recordado que el mercado del alquiler en Gipuzkoa funciona más por recirculación que por nuevas incorporaciones, pero ahora los inquilinos permanecen más de cinco años en la misma vivienda. “Antes hacíamos cuatro o cinco contratos al mes, y ahora desde hace varios trimestres no hacemos ninguno”, ha ilustrado.

Apenas un 10% de pisos afectados en Donostia

Según el propio alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, apenas un 10% de las viviendas en la capital guipuzcoana se verán afectadas por esta limitación de precios.

Polo insiste en que, aunque la medida pueda compactar las rentas y evitar extremos por arriba, “no parece que vaya a dar los resultados necesarios en el corto plazo para que se incremente el número de viviendas y que las rentas realmente bajen”. Incertidumbre con la medición de superficies

Otro de los puntos conflictivos es el cálculo de las superficies:

“Estamos trabajando con superficies construidas, cuando el catastro habla de útiles. Eso cambia las cifras. Hasta que no hagamos un testeo real no podremos saber el impacto sobre las rentas”,ha advertido.