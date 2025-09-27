"La humanidad clama contra la injusticia en Gaza", subraya el obispo de Vitoria

El obispo de Vitoria,Don Juan Carlos Elizalde, ha lanzado un mensaje contundente sobre el conflicto en Oriente Próximo: “La humanidad clama contra esa injusticia y porque tiene atisbos de genocidio”. Elizalde ha asegurado que se une a la voz del Papa León XIV, que este mismo miércoles ha vuelto a pedir un alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes y el respeto al derecho humanitario. Puedes escuchar la entrevista completa clickando en la imagen superior.

Elizalde ha subrayado que la Iglesia no puede caer en la desesperanza pese al panorama internacional: “En todas las celebraciones y reuniones tenemos presente esta realidad. La impotencia nos lleva a una humildad muy grande y nos recuerda lo incapaces que somos, incluso instituciones como la ONU, para frenar esta situación”

El Obispo de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde

Claves del nuevo curso diocesano

Elizalde ha presentado también las claves de esperanza con las que la diócesis abre el curso pastoral, marcado por el Jubileo de la Esperanza y por la presencia en Vitoria de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, que ofrecía una conferencia en el Aula San Pablo el pasado miércoles 17 de septiembre.

El obispo ha insistido en la necesidad de pasar del “yo raquítico y egoísta al nosotros eclesial”, subrayando la importancia de la comunión y la aportación de la familia según el Evangelio como aire fresco para la sociedad.

El obispo recordó también las palabras de San Agustín, muy citadas en estos tiempos por el Papa, para invitar a no caer en la nostalgia ni en el derrotismo: «No hay que maldecir los tiempos que nos tocan, porque los tiempos somos nosotros», señaló. Con esta reflexión quiso subrayar que la esperanza cristiana no depende de las circunstancias, sino de la actitud con la que se afrontan los retos presentes.

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal

El memorial del 3 de marzo

Preguntado por la futura conversión de la iglesia de San Francisco en memorial del 3 de marzo, Elizalde ha recordado que el proyecto está en marcha, aunque aún pendiente de reubicar la colección de belenes que alberga actualmente el templo. “Hay un firme compromiso de las instituciones para encontrar un lugar adecuado”, ha señalado.