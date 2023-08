Gorka Ortiz de Urbina recibe los aperos para su última bajada como Celedón

Gorka Ortiz de Urbina cerrará un ciclo con un "mensaje especial" en las fiestas de Vitoria que comienzan este viernes porque será la última vez que encarne a Celedón tras 21 años metiéndose con "orgullo" en la piel del popular aldeano símbolo de las fiestas de La Blanca.



La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, le ha entregado este miércoles el paraguas y la bota de vino que llevará Ortiz de Urbina durante la Bajada de Celedón, el acto que marca el inicio a las fiestas de la capital alavesa.

Con unos 17 grados de temperatura y alguna probabilidad de chubasco esta noche la Plaza de España acogerá el pregón de la Blanca a las 21:30 horas a cargo de la artista vitoriana Txaro Arrazola, comprometida con una visión del arte social y solidaria. Después, concierto de Sorotan Beley de la Banda Municipal de Música.





Celedón pide ayuda para cruzar la Virgen Blanca



Gorka ha estado 23 años como Celedón, pero en los dos de la pandemia no hubo fiestas, así que ha bajado por la plaza en 21 ediciones. "Este año va a ser especial", ha reconocidoporque a su despedida como Celedón se suma que por primera vez en la historia Vitoria tiene a un mujer alcaldesa, que además es "buena persona y buena amiga".



Ortiz de Urbina ha pedido a la multitud que el viernes abarrotará la Virgen Blanca que le "facilite el trabajo" para poder atravesar la plaza y llegar "cuanto antes" a la balconada de San Miguel, desde donde lanzará un mensaje "algo especial" del que no ha querido adelantar nada.



Ha asegurado en todo caso que no estará "dos horas hablando" sino que será "algo natural" y ha apuntado que aunque tiene varias ideas en mente cuando llegue a la balconada dirá "lo que le salga del corazón". "Me voy con pena pero con ganas también", ha dicho Ortiz de Urbina.





Celedón se pornuncia sobre su sucesión



Celedón ha hecho un llamamiento a vivir las fiestas con "respeto" y ha deseado que cuando el día 10 se haga el balance de La Blanca se pueda decir "que no ha pasado nada, eso sería lo mejor". "Este año tiene que ser más reivindicativo que nunca con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI", ha añadido.



Preguntado por la posibilidad de que el año que viene sea una mujer la que encarne a Celedón, Ortiz de Urbina ha defendido que "no se puede mirar la sociedad de hoy con los ojos de los años ochenta o de los años cincuenta".



"La sociedad ha evolucionado en muchas cosas a mejor, esperemos que no haya involución con ciertos partidos políticos", ha afirmado, al tiempo que ha añadido: "Nunca me he metido en política pero creo que es un momento para defender esa libertad. Las cosas tienen que seguir hacia delante y no involucionar".



Se ha mostrado convencido en todo caso de que la persona que el año que viene encarne a Celedón "lo hará bien".



Por su parte, la alcaldesa ha apelado a disfrutar las fiestas "con mucha ilusión y mucho jolgorio", pero también "con mucho respeto y mucha tolerancia" y ha agradecido a Ortiz de Urbina el "esfuerzo, dedicación e ilusión" con los que ha encarnado a Celedón durante los últimos 21 años. EFE