El Gobierno Vasco confirma que no hay casos de listeria por carne mechada en Euskadi

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado este martes que en Euskadi no se ha detectado ningún caso de listeriosis y ha informado de que ningún lote de la carne mechada se ha distribuido en el País Vasco.

Encualquier caso el Gobierno Vasco recuerda que no hay que baja la guardia, ya que el periodo de incubación dura ocho semanas y en las embarazadas se prolonga hasta tres meses»

Alerta sanitaria

La alerta de la red de vigilancia alimentaria se activó el pasado 16 de agosto en todo el Estado tras el brote de listeriosis que se ha iniciado en Andalucía por el consumo de carne mechada contaminada y que ha afectado a más de 80 personas.

El Departamento vasco de Salud ha explicado que este brote no ha afectado a Euskadi, donde no se ha detectado ningún caso, y ha recordado que la carne contaminada no se ha distribuido en el País vasco.

Protocolo de actuación

Asimismo, ha recordado de que, en caso de producirse algún caso por haber contraído la enfermedad en otra comunidad autónoma, la red de vigilancia epidemiológica con la que cuenta Euskadi pondría en marcha el protocolo con el que cuenta para tratar esta enfermedad de transmisión alimentaria.

Recordar que una anciana de 90 años se ha convertido en la primera víctima mortal del brote de listeriosis detectado en Andalucía, según ha informado este martes el director de la unidad de infecciosos del hospital Virgen del Rocío portavoz de la Junta de Andalucía, José Miguel Cisneros.

Síntomas

El contagio se produce de forma oral, por la ingesta del alimento y no de persona a persona. Si la infección se extiende al sistema nervioso ocasiona cefalea, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones. En casos extremos, provoca septicemia, infección generalizada de la sangre y meningitis.