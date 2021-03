El Gobierno acerca a siete presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi

El Gobierno ha permitido el acercamiento de siete presos de ETA esta semana a cárceles cercanas a Euskadi, entre ellos Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', uno de los etarras más sanguinarios. También, Igor Portu, condenado por el atentado de la T-4 en Barajas; y Gorka Martínez, que intentó asesinar en cinco ocasiones al ex presidente del Parlamento vasco y ex consejero de Interior Juan María Atutxa. Además, se ha trasladado en estos últimos días a Iker Lima, Iñigo Guridi, Javi Gallaga y Xabier Makazaga.

7 ETARRAS

Iglesias Chouzas, más conocido como 'Gadafi', con una larga lista de atentados a sus espaldas, se encuentra en segunda grado penitenciario, por lo que ha pasado de la cárcel alicantina de Villena a la de Dueñas, en Palencia. Instituciones penitenciarias ha valorado la legalidad y ha presentado un escrito en el que reconoce el daño causado y se compromete a no recurrir nunca más a la violencia. 'Gadafi', de San Sebastián, comenzó su actividad en la banda en 1984, con 21 años de edad y tomó parte en 20 asesinatos, entre ellos en el del pequeño Fabio Moreno. Después de ser entregado por Francia, detenido en el año 2000 en Baiona, cumplirá las tres cuartas partes de su condena hasta el 2031.

Además, Igor Portu Juanena, participante del atentado de la T-4 de Barajas, viaja desde Córdoba a la cárcel de Daroca. El recluso, de la localidad navarra de Lesaka, cumple una condena de 40 años por asesinato, organización criminal, tenencia de explosivos, estragos e incendios, por lo que se quedará encerrado hasta el año 2035. También está en segundo grado tras aceptar la legalidad penitenciaria y presentar un escrito en el que deja la actividad terrorista.

Desde Huelva a León ha sido trasladado Iker Lima Sagarna, de Galdakao, en Bizkaia, al que se le ha aplicado el régimen de flexibilidad del artículo 100.2 del régimen penitenciario. Actualemte cumple una condena de 25 años por los delitos de incendio, daños, lesiones y desórdenes públicos. En verano cumplirá tres cuartas partes de la pena, ya que fue condenado por la Audiencia Nacional a 22 años de prisión por el ataque con cócteles molotov al cuartel de la Guardia Civil de Galdakao en enero del 2000.

Entre otros, también está Iñigo Gurudi Lasa, 'Xabi', de Villabona (Gipuzkoa), pasa a la cárcel de León desde la prisión de Jaén, donde fue encarcelado el 27 de febrero de 2001 para cumplir una pena de 30 años y medio de prisión por atentados, estragos, incendios, asociación ilícita, depósito de armas, lesiones y falsificación. El recluso ha aceptado la legalidad penitenciaria y ha reconocido el daño causado, por lo que ha progresado a segundo grado. Guridi fue condenado por la muerte de dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca), del periodista José Luis López de la Calle y por colocar una bomba en una maceta ubicada en el alféizar de la ventana de una vivienda, creyendo que en el domicilio de la localidad navarra de Cintruénigo vivía un agente de la Guardia Civil.

Por su parte, Javier Gallaga Ruiz, vecino vizcaíno de Algorta, viaja desde la prisión de Córdoba a la de Daroca, en Zaragoza. Ex integrante del 'comando Andalucía', fue condenado en 2006 a un total de 343 años de prisión por el atentado cometido el 20 de mayo de 1996 en Córdoba contra miembros de las Fuerzas Armadas.

DOS A CANTABRIA

Xabier Makazaga Azurmendi, de la localidad de Segura, en Gipuzkoa), llega a Cantabria desde la cárcel gallega de A Lama. En 2004, fue condenado como uno de autores del asesinato del ex gobernador civil guipuzcoano Juan María Jáuregui, entre otros atentados. Además, a éste le acompañará también el preso vicaíno Gorka Martinez Ahedo.. El recluso fue condenado a 46 años de cárcel por intentar asesinar en cinco ocasiones al ex presidente del Parlamento vasco y ex consejero de Interior Juan María Atutxa (PNV), y en otra al sargento del Ejército José Carollo Raña.