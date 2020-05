En Gipuzkoa la temporada de playas comenzará oficialmente el 1 de julio

La Diputación de Gipuzkoa y los municipios costeros han decidido abrir oficialmente la temporada de playas, con todos los servicios, desde el 1 de julio aunque el servicio de socorrismo se adelanta dos semanas y funcionará en los arenales del territorio desde el 15 de junio. La fecha del arranque la han consensuado en un nuevo encuentro realizado este lunes en la Mesa Territorial de Playas, donde se ha acordado las condiciones sanitarias y servicios para este verano.

La Mesa ha elaborado un decálogo de buenas prácticas dirigido a la ciudadanía que establece que antes de ir a los arenales los ciudadanos deberán comprobar que no tienen síntomas sospechosos de Covid-19 y además deberán infomarse de las condiciones de uso, acceso y aforo de la playa a la que quieren ir y deberán planificar estancias de entre dos y tres horas, con el objetivo de dejar a otros ciudadanos disfrutar también de los arenales. En las playas se deberá respetar la señalización de accesos y sus sentidos de subida y bajada, higiene de manos, no compartir toallas, respetar las recomendaciones del servicio de socorrismo y la distancia social de 2 metros y no se podrán usar las fuentes de agua. Así mismo se extremará la limpieza y desinfección de papeleras, se recomienda la eliminación de sombrillas y hamacas y se establecerá un protocolo de protección de los trabajadores. La Diputación de Gipuzkoa llevará a cabo una campaña en los municipios para dar a conocer todas estas medidas y recomendaciones.

Al margen de la temporada oficial de playas, desde este lunes 25 de mayo los gipuzcoanos y vizcainos pueden bañarse y tomar el sol en los arenales, manteniendo las distancias de seguridad y en algunas playas, como en la Concha, mirando la tabla de mareas porque la playa se cerrará 4 horas durante cada pleamar. Este lunes en La Concha se han colocado las señales que marcan la dirección que deben seguir los usuarios para entrar y salir de la playa, por las rampas, ya que las escaleras permanecerán cerradas y los primeros usuarios, han valorado con "ilusión y como vuelta a la normalidad" su regreso a los arenales.