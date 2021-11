Gipuzkoa pone el foco en las pequeñas violencias machistas "normalizadas"

Con motivo el 25 de noviembre del Día Contra la Violencia contra las mujeres la Diputación de Gipuzkoa pone en marcha una campaña para generar conciencia ante las pequeñas agresiones y actitudes machistas cotidianas que no son percibidas como tales pero que constituyen el primer eslabón de la violencia de género.La iniciativa, que se desarrolla bajo el lema "Ante la violencia machista no seas parte del público", ha llevado a cabo durante los meses de octubre y noviembre 53 "experiencias inmersivas" en 13 salas de cine del territorio por las que, sin previo aviso, tres parejas de actores de diferentes edades simulaban antes del inicio de la película comentarios o actitudes machistas socialmente aceptadas.



Tras la acción, que han podido contemplar más de 2.400 personas, aparecía en la pantalla un mensaje en el que se les invitaba a no ser "meros espectadores" cuando contemplen ese tipo de agresiones. La reacción del público ante estas simulaciones ha sido de "silencio sepulcral", "risas porque se da cuenta de que se trata de una actuación" o un "gran murmullo" en la sala, ha explicado la directora foral de Igualdad, Miren Elgarresta. El objetivo de la campaña, que se difundirá en prensa escrita, radio y televisión y especialmente en redes sociales, es "poner el foco en esas pequeñas violencias de baja intensidad y situar a la sociedad frente a ellas", ha indicado.

Con el material generado por estas experiencias los días 25, 26, 27 y 28 se instalará frente al edificio de la Diputación en la plaza Gipuzkoa de San Sebastián un "microcine" en el que los ciudadanos podrán ver el vídeo grabado en las salas de cine y se facilitará a los asistentes material informativo relacionado.