Getxo Moda recupera las pasarelas a partir de la semana que viene

Getxo Moda celebrará la próxima semana su 36ª edición, con tres pasarelas con creaciones de los diseñadores Maison Mesa y Oteyza, además de creadores locales y diseñadores noveles vizcaínos, sesiones de 'coaching' empresarial y cursos de optimización para los comerciantes locales o un espacio de 'networking', entre otras actividades.



Elena Cantero, presidenta de Getxo Enpresa (la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Getxo, que organiza el certamen), en un acto con la asistencia de la alcaldesa de la localidad vizcaína, Amaia Agirre, representantes de varios comercios de Getxo y el director general de Basquetour, Daniel Solana, ha destacado que el sector de la moda "comienza a recuperar el terreno perdido" después de "los estragos" por la pandemia de covid-19.



Así, ha explicado que las diferentes ramas de la actividad suponen un negocio aproximado de unos 33.500 millones de euros, cifra equivalente al 2,7% del PIB de España, aunque aun por debajo del 2,9% que llegó a aportar en 2017. De igual modo, el empleo del sector supone el 3,9% del empleo en el Estado, "lejos todavía del 4,3% de su máximo histórico" hace seis años.



En este marco, Getxo Moda celebrará entre los días 6 y 10 de noviembre su nueva edición, en la que se va a contar con "un buen número de diseñadores y proveedores locales y vascos del ámbito de la moda, los complementos y la belleza, con el objetivo de fortalecer la industria de la moda en la zona y dar visibilidad a la creatividad y el talento".









En palabras de Cantero, "se busca de esta manera apoyar a las nuevas figuras emergentes de la zona sin olvidarse de los comerciantes de Getxo, que son los que impulsan la cita".



Getxo Moda tendrá este año entre sus "ejes vertebradores", la sostenibilidad, dado que "muchas marcas locales han adoptado prácticas de producción sostenible utilizando materiales ecológicos y técnicas respetuosas con el medio ambiente".



También se ha cuidado el impacto ambiental con el uso de materiales sostenibles y la reducción de residuos en la preparación de los diferentes actos englobados en el certamen.



El segundo de los ejes será la vinculación con el turismo del territorio en general y de Getxo y Bizkaia en particular, "con la idea de atraer visitantes al Bilbao metropolitano y que descubran la riqueza de la moda local y conozcan a los creadores y marcas emergentes" vizcaínas.



El "plato fuerte" del certamen serán las tres pasarelas de moda previstas para la tarde del viernes 10 en la campa de Arriluze. Para ello, se instalará una carpa de casi 1.000 metros cuadrados en la que diseñadores, marcas y creadores locales o nacionales tendrán la oportunidad de presentar sus últimas colecciones y sus innovaciones en el mundo de la moda, los complementos y la belleza.



Los principales desfiles serán los del diseñador Juan Carlos Mesa Bouzas, más conocido como Maison Mesa, y el también madrileño Paúl García de Oteyza.



No obstante, Getxo Moda incluirá también un desfile para diseñadores noveles vizcaínos y otro ofrecido por los comerciantes de Getxo. Así, se presentarán las últimas propuestas de los diseñadores vizcaínos Lewin Ventura, Janire Sévignè y Jenifer Sebastian, así como de los diseñadores de Getxo Maitena Vega (tejidos sostenibles), Borja Hernández (tejidos plisados), Novelle (vestidos de novia), Charo Alvárez (atelier), Isabel Quiñones (Bolsos con la marca Nothing) y Galata (Tejidos Artesanales).

Otras actividades





Además de las pasarelas, la organización ha preparado diferentes acciones para la promoción de la moda, los complementos y el sector de la belleza en el comercio local, como sesiones fotográficas y de vídeo con modelos para promocionar el evento y los establecimientos participantes.



Asimismo, se han organizado sesiones de 'coaching' empresarial y cursos de optimización para que los comerciantes locales puedan "optimizar el impacto visual de sus tiendas". Están previstas clases magistrales con expertos sobre áreas como el marketing y branding dirigidas tanto a diseñadores de moda, como a comerciantes.



Durante todos los días del evento, habrá una zona de exposición, "en originales soportes", de las propuestas para la presente temporada otoño-invierno de los comercios locales junto con los puntos de interés turístico de Euskadi.



Además, se ha programado un espacio de networking para facilitar vías de contacto para los comerciantes locales con productoras audiovisuales y fotográficas, estilistas de moda y vestuario, maquillaje y peluquería relacionados con el mundo visual y creativo.