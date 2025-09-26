El Festival de Cine de San Sebastián encara su recta final con esta sensación de los asistentes: "Ha sido una edición sobresaliente"

El Festival de Cine de San Sebastián encara su recta final con Jennifer Lawrence como protagonista absoluta de una jornada en la que el Zinemaldia le entrega el Premio Donostia, que le convierte, en la galardonada más joven de toda la historia. "Me sorprende y me conmueve", ha reconocido Lawrence en San Sebastián. "Es un enorme honor", ha subrayado la actriz estadounidense en la rueda de prensa celebrada en el Kursaal.

La oscarizada actriz, de 35 años, tiene una agenda repleta este viernes. Primero photocall y rueda de prensa. Después desfilará por la alfombra roja antes de recibir el premio a las 18,00 horas de manos del realizador Juan Antonio Bayona. A continuación se proyecta su último trabajo “Die my love”, en la que interpreta a una mujer, que acaba de tener a un bebé, en una zona rural de Estados Unidos donde lucha contra la psicosis, lo que afectará gravemente a ella y su esposo. Una película que ha suscitado opiniones "encontradas" entre los asistentes al primer pase esta mañana en el Kursaal.

"Me ha parecido horrorosa, me he aburrido y no he entendido nada", aseguraba un espectador, que lleva más de 20 películas vistas en el Zinemaldia y al que en general, le ha gustado mucho el festival este año excepto la película de Jennifer Lawrence. Tampoco le ha gustado nada a esta mujer, cinéfila empedernida y que se ha visto tres películas cada día. "No me ha gustado. Encuentro que identifica la insatisfacción de una mujer con la locura, que es lo que se hacía antes". A su acompañante tampoco le ha gustado y además tiene la sensación de que Jennifer Lawrence "sobreactúa" en la película.

Todo lo contrario opina este joven espectador a quien la película le ha gustado. "Es una película muy potente, que tienes que dejar reposar, es muy intensa y va a generar diversidad de opiniones", explica. Aun así reconoce que él se lo ha pasado "muy bien".

"nivel sobresaliente"

Es la recta final del Zinemaldia y el momento de hacer quinielas. Entre las favoritas de los críticos se encuentran "Los domingos", "Historias del buen valle", "Maspalomas" y "Las corrientes". Y la sensación generalizada de los asistentes es que ha sido un festival con "un nivel sobresaliente".

"Me lo estoy pasando bomba, como un niño. He visto de todo y es un festival hecho para pasártelo bien", resume un joven espectador. Otro nos cuenta que es fan de Rebordinos y asegura que con él "no hay color con el buen nivel del festival". Así que su balance es "muy positivo". Otra espectadora le pone un 10 a esta edición. "Unas películas nos gustan más que otras pero en general estamos muy satisfechos", nos ha contado a la salida del Kursaal.