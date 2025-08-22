Del éxito al olvido: La obra "Confeti, el regreso" relata con humor en Bilbao el reencuentro, 30 años después, de los miembros de una banda infantil

Treinta años después de la disolución del mítico grupo infantil Confeti, un trágico suceso reúne a sus exmiembros en un reencuentro cargado de emociones, egos, envidias y las secuelas de la fama infantil.

Este es el argumento de la obra Confetti, el regreso, comedia musical que está arrasando en la sala BBK de Bilbao, conquistando a públicos de todas las edades con su mezcla de nostalgia, humor y música original. De hecho, ha prorrogado su estancia en esta sala hasta el 31 de agosto.

El espectáculo, que recrea la estética de los icónicos grupos infantiles de los años 80 y 90, como Parchís, ha generado una respuesta entusiasta. “La acogida ha sido increíble. El público se pone en pie, baila, aplaude y salimos a saludar hasta cuatro veces. La obra tiene un espíritu festivo, para que la gente que venga a verla salga con ganas de marcha”, cuenta el actor Mikel Losada, quien interpreta a Gonzalo, un exmiembro de Confeti que aún vive de su fama infantil.

Su personaje, descrito como un “garrulo” con aires de estrella de reality, promete risas y un "giro inesperado" que sorprende a los espectadores.

COPE Bilbao Entrevista a dos de los actores de Confeti, el regreso

ESTÉTICA RETRO

Por su parte, Leire Martín, una joven actriz que debuta con un pequeño, pero significativo papel, da vida a Leonor en su versión infantil (interpretada por Leire Orbe en su etapa adulta), y sobresale en un videoclip que rememora los días de gloria de Confeti.

“Fue una experiencia muy bonita grabar la voz y el videoclip. No sabía mucho sobre el personaje, solo que iba vestida de azul, pero me divertí mucho. Cuando me presentaron a los demás confetis pequeños, me cayeron muy bien todos. Ya conocía alguno, pero eso, me cayeron muy bien e hice amigos”, explica Leire. Su personaje, una niña tímida, pero con momentos hilarantes, ha cautivado al público, que incluso llega a creer que Confeti fue un grupo real gracias a la cuidada estética retro.

La música, creada por Adrián García de los Ojos, incluye temas originales y alguna “sorpresilla musical” que los actores prefieren no desvelar. “Cantamos y bailamos en directo, con cambios de vestuario de todos los colores”, añade Mikel, destacando el carácter festivo del montaje.

Este enfoque, combinado con la nostalgia de una época dorada de grupos infantiles, ha atraído a un público diverso, "desde niños hasta personas de 80 años", convirtiendo el espectáculo en una experiencia familiar.

Confetti, el regreso estará en cartel hasta el domingo 31 de agosto. Las entradas se están agotando, por lo que se recomienda al público apresurarse para no perderse esta celebración de la música, el humor y los recuerdos.

“Es un espectáculo para todos los públicos”, concluye Leire, quien sueña con seguir creciendo en el mundo del teatro tras esta experiencia.