Euskadi no registra nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas

Euskadi no ha sumado ninguna nueva muerte por la pandemia del coronavirus en las últimas 24 horas, aunque se han detectado 13 nuevos contagios confirmados mediante PCR (tres en Álava, siete en Bizkaia y tres en Gipuzkoa).

Además, los nuevos casos detectados por test rápido, prueba que mide la inmunidad adquirida o los anticuerpos generados por una persona y pueden indicar una infección pasada, son siete.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, a lo largo del día de ayer se hicieron en total 2.583 pruebas (2.357 PCR y 226 test rápidos).

Este pasado sábado se registraron 27 personas más libres de covid-19 (con PCR negativo tras haber contraído días atrás la enfermedad), mientras que seis personas recibieron el alta hospitalaria. Sobre las situación de los hospitales, seis personas con coronavirus o que han sido diagnosticadas de la enfermedad permanecen en la UCI.

Euskadi viene soportando el mismo nivel de nuevos casos diarios, en torno a las quince infecciones -que pueden ser unos días veinte, otras veces en torno a diez- desde mediados de mayo.

Un indicador que señala que la situación, aunque mejorable, es buena, es que la de ayer fue una nueva jornada sin fallecimientos, y ya van siete desde que comenzó el confinamiento. La cifra total de víctimas mortales se mantiene por ello en 1.619, que representan el 7,6% de las personas infectadas.

Mensaje de responsabilidad

Osakidetza es muy consciente de que el esfuerzo institucional por manejar la epidemia arrojará un resultado limitado si los ciudadanos no se convencen de que mientras no exista vacuna, de poco valen el diagnóstico y el tratamiento, si no hay prevención, por lo que se sigue insitiendo en la necesidad de extremar las medidas de precaución.