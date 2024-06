Este es el cartel definitivo del Bilbao BBK live

Bilbao BBK Live,que se celebrará los próximos 11, 12 y 13 de julio en Kobetamendi, cierra el cartel de su próxima edición, presenta hoy los horarios y la distribución de artistas por escenarios y desvela la programación de Bereziak, los actos que tienen lugar cada día de festival por la mañana en la ciudad y con acceso libre.

A Arcade Fire, Jungle, Massive Attack, The Prodigy, Underworld, Khruangbin o Parcels, se suman hoy Shygirl presents Club Shy, Stivijoes, Lewis OfMan, Alcalá Norte, Gabrielle Kwarteng y Alba Morena a la vez que se cancelan las actuaciones de JPEGMAFIA, Zoe Gotusso y Bored Lord. Bilbao BBK Live será una vez más un viaje intergeneracional entre los sonidos e iconos que han marcado los últimos tiempos.

BEREZIAK

Como sucede desde la edición de 2011, no toda la música va a escucharse únicamente desde las alturas de Kobetamendi. En la ciudad, Bereziak ofrece tres jornadas de conciertos de libre acceso y para todos los públicos enclavados en distintos puntos del casco urbano.









Bereziak es un proyecto de Fundación Industrias Creativas que junto a Bilbao BBK Live, mantienen su compromiso con la música, la cultura y la diversidad. Este proyecto social se consolida con el objetivo de crear una experiencia única que trascienda los límites del festival y se convierta en un catalizador para el cambio social promoviendo la participación de toda la población y aportando valor a la comunidad en la que impacta.

El encargado de comenzar con la programación el jueves 11 de julio será Martin Urrutia desde la Sala BBK, para continuar el viernes 12 y el sábado 13 con una variada propuesta distribuída entre tres escenarios: Vueling Torres Isozaki, St. Petroni Jardines de Albia y San Miguel Arenal. Este último albergará un bingo musical de la mano de San Miguel donde un DJ amenizará la espera entre conciertos a través de un repaso por los grandes hits de la historia de Bilbao BBK Live.









La segunda jornada musical será bien ecléctica y a lo largo de toda la mañana y el mediodía, se podrá disfrutar de la electrónica world music latinoamericana de Chancha via Circuito, pasando por los ritmos más urbanos y cercanos al R&B de Kyne y Oddliquor, sin olvidarnos de las guitarras gracias a los imprescindibles de nuestra escena indie nacional La Habitación Roja, a los siempre irreverentes Parquesvr y al electrizante dúo formado por las hermanas Iñesta, Repion.

Por su parte, el sábado 13, tercer y último día, el centro de Bilbao será testigo de una de las vueltas más celebradas de los últimos años a cargo de Nudozurdo, además del pop electrónico de Morreo, las riot girrrls Lisasinson, el comeback pop-punk noventero de Samuraï y las barras siempre afiladas y pegadizas cortesía de Barry B y Teo Lucadamo.

JUEVES 11 DE JULIO .

MASSIVE ATTACK, THE PRODIGY, AIR tocando ‘Moon Safari’, LOS PLANETAS celebrando 30 años de ‘Super 8’

Massive Attack, The Prodigy, Folamour (A/V), Cymande, Death from Above 1979 o Sen Senra fueron las primeras confirmaciones de la jornada inaugural de Bilbao BBK Live a las que pronto se sumaron otras como el sofisticado grupo de electrónica francés AIR, quien presentará su clásico álbum Moon Safari en directo, un disco que más de 25 años después sigue sonando tan atemporal como en su lanzamiento.

No es la única ocasión especial del día, pues Los Planetas harán un concierto celebrando los 30 años de su emblemático Super 8, haciendo repaso a su icónica trayectoria dentro del indie rock estatal. A ellos se suma el espectáculo Shygirl presents Club Shy, un proyecto basado en el disco de la londinense con ese nombre, pero que ha ampliado su concepto hasta crear un espectáculo nocturno donde rendiremos culto a la escena club y electrónica de la capital británica, en una fiesta extravagante, inclusiva y bailable de la que será imposible despegarse.









Además, se podrá disfrutar de Orbit, quien brindará un sonido nostálgico con las vocales pasadas por autotune que le caracterizan y Mezerg con una fusión de electrónica y acústico. Los irlandeses de NewDad tampoco se quedan fuera, en una incursión en el rock alternativo que baila entre lo oscuro y lo dreamy.

Al line-up nacional se suma la joven sensación stivijoes, que está en un ascenso imparable tras la viralización de su single Terapia. Previamente, conocíamos nombres como la banda rápida y brutalEl Buen Hijo o la esperanza del shoegaze madrileño Dharmacide.

En esta primera jornada también se disfrutará de los murcianos Nunatak con su folk rocképico, la psicodelia extraterrestre de los zarauztarras Martín de Marte, y del colectivo bilbaíno Nexo Malito, que contará con su fundador ALTA y con CRRDR, invitado de honor desde Bogotá y maestro en raves y sonidos latinos.

VIERNES 12 DE JULIO

GRACE JONES, UNDERWORLD, KHRUANGBIN, MEUTE, PARCELS, ALBERT PLA Rumbagenarios

El segundo día estará encabezado por la icónica artista Grace Jones. Nacida en Jamaica y crecida en Nueva York, Grace es un símbolo del underground más extravagante, asidua al mítico Studio 54 y constantemente pivotando entre el cine, la moda y la música, Grace Jones estará en Bilbao BBK Live presentando monumentales hits de baile como Slave to the Rhythm o Corporate Cannibal.

A ella se le suman las primeras confirmaciones: Underworld, Khruangbin, Parcels, Jordan Rakei o Ezra Collective y otros nombres como MEUTE, que llenará el escenario de energía en la gran fiesta que es su directo. También contaremos con el polifacético Albert Pla: cantautor, escritor, músico, cómico, autor… no hay nada que se le resista al catalán que ha protagonizado La Mesías y que presentará en el festival su showRumbagenarios.

Tampoco se perderán la cita en Bilbao los también catalanes Standstill, que tras disolverse en 2015 vuelven a los escenarios de Bilbao BBK Live; ni talentos noveles como Aiko El Grupo, multiplicadores de revoluciones con su espíritu riot y tremendamente joven o Karavana, banda imprescindible a seguir. La segunda jornada del festival también nos regalará a la cordobesa María José Llergo, que parará el tiempo con su ULTRABELLEZA o la cantautora italiana Daniela Pes. No podría faltar el pop experimental de Ralphie Choo ni la icónica celebrity, cantante y performer Samantha Hudson, así como el folclórico dj Oro Jondo con su música de gasolinera y el rey del makinaParkineos.

Los artistas con sello eusko label son parte del ADN del festival y por ello no podrían faltar las pamplonicas Melenas y su sonido garage pop-psicodélico, los enérgicos EZEZEZ, los lekeitiarras Silitia o S T R, únicos en su escena.

SÁBADO 13 DE JULIO .

ARCADE FIRE, JUNGLE, SLOWDIVE, FLOATING POINTS, ALVVAYS

En la jornada del sábado se suma a los ya anunciados Arcade Fire, Jungle, Alvvays, Floating Points, Noname o El Columpio Asesino en su gira de despedida, el elegante pop electrónico del francés LewisOfMan. Además, contaremos con los imprescindibles Slowdive, con su reciente Everything Is Alive y la banda más prometedora del Norte de Irlanda según la BBC, CHALK, creadores de una mezcla DIY infusionada de techno y punk. Los islandeses Kiasmos aportarán el equilibrio perfecto entre ambient y electropop, y por el lado anglosajón, el dúo más viralizado de UK Good Neighbours traerán su aclamado single Home (y mucho más).

En la línea nacional, se incorporan al cartel la banda de rock alternativo de la que nadie deja de hablar, Alcalá Norte, y el delicado pop aflamencado de Alba Morena. Los garagerosMujeres polinizarán todo Kobetamendi con su exaltación del rock y la amistad, el barcelonés Boye traerá al festival sus himnos hedonistas, y los euskaldunes Oki Moki presentarán su característico pop punk lo-fi desde la localidad de Getaria. No podía faltar Bitxeando, el tardeo indie más exitoso de Bilbao con su madrina Inés Hernand a la cabeza junto a su fundador, el dj Daniless, acompañándolos David Van Bylen con sus mezclas imposibles; añadiendo así diferentes capas a un line-up estatal rico y diverso.

BASOA. UN SANTUARIO ELECTRÓNICO EN EL CORAZÓN DEL BOSQUE

Basoa, una propuesta sólida con los referentes más interesantes de la escena club internacional. El jueves contaremos con los enérgicos ritmos de Dj Tennis, el DJ irlandés Cormac y las mezclas rítmicas queer y sensuales de Ketiov. Sofía Kourtesis con su house emotivo en formato dj set y el talento local de Neska, creadora de las fiestas multidisciplinares de electrónica flora & fauna.

En la propuesta del viernes destacan talentos innovadores y compactos como Marcel Dettmann, líder de los sellos MDR y Bad Manners, junto con las transiciones fluidas entre géneros de Djrum. Ogazón, que ofrecerá cuidadas selecciones de house y techno; la estelar DJ parisina Jennifer Cardini, y Dj Gostoso b2b Senda Fatal, dos de las figuras más dinámicas dentro de la escena del club madrileño.

El cierre del festival vendrá el sábado de la mano del casi mitológico Nicola Cruz, que trae sus evocadores ritmos folclóricos latinoamericanos; los ritmos rápidos y caliente de Niki Lauda o la master class de Italo disco de Budino. A estos se suma la neoyorquina Gabrielle Kwarteng, DJ, presentadora de radio y comisaria que con sus sets ha encantado el Panorama Bar de Berlín.

Cuando se creó Basoa,John Talabot siempre estuvo en la mente del festival para el cierre de este oasis electrónico. Después de 4 años consecutivos de sus ya míticos cierres ceremoniales, que han supuesto una experiencia religiosa para los peregrinos del festival, el dj vuelve por quinta y última vez a Basoa, prometiendo convertir el bosque de Kobetamendi en una de las pistas de baile más distinguidas de Europa.

LASAI. BAILES LENTOS CON LA MIRADA EN BILBAO

La premisa inicial de Lasai era mantenerse por debajo de los 100 beats por minuto, convirtiéndose así en un escenario esencial y el lugar principal para aquellos que desean bajar revoluciones y disfrutar de los maestros de los tempos lentos e intensidades altas. La jornada inaugural programada por Rinse FM acercará los sonidos vanguardistas de la mano de Aletha, Yaw Evans, Facta & K-Lone, FYI Robyn, Ben Hauke y Thristian.

El viernes contará con el enigmático Xamana Jones, que hará su magia por tercera vez consecutiva (los que estuvieron en sets previos lo saben); el creador de Fiesta x Fiesta Baldman; el estimulante Lucient; el dj y productor legendario Toni Bass o el excéntrico podcaster y selector Miguel Agnes. El sábado, la artista asturiana afincada en Berlín JASSS será la encargada de hostear el mirador más especial de Bilbao junto a Lydo, Nathan Micay y Nazar.

La decimoséptima edición de Bilbao BBK Live presenta un cartel cuidadosamente elaborado para disfrutar plenamente de cada actuación, permitiendo así saborear cada momento, cada nota y cada concierto en un escenario natural privilegiado. Esta combinación convierte a Bilbao BBK Live en una cita imprescindible dentro del circuito de festivales de este verano; y es que no solo lo decimos nosotros: Bilbao BBK Live ha sido recientemente galardonado con los premios a ‘Mejor Campaña de Comunicación’, ‘Mejor Festival Principal’ y ‘Mejor Actuación Electrónica en Vivo’ en los Iberian Festival Awards.

La Organización del festival se muestra una edición más comprometida con una sostenibilidad real y anclada en el territorio. Last Tour es empresa BCorp desde 2023 y la pertenencia a esta comunidad global de empresas de impacto social positivo es un impulso para la transformación interna y mejora continua del festival. Es por ello que en esta edición continuará trabajando por mejorar su compromiso en el área medioambiental, social y de gobernanza. Temas como la movilidad, la gestión de residuos y energética la inclusión, la igualdad y la lucha contra el cambio climático son claves para hacer de la sostenibilidad un eje estratégico del Bilbao BBK Live.

La organización de Bilbao BBK Live cuenta con el apoyo al Ayuntamiento de Bilbao que, junto con los patrocinadores e instituciones colaboradoras, hace posible este evento.

Venta en la página web del festival y en Fever Up con la posibilidad de pago a plazos y camping.

BILBAO BBK LIVE

11, 12, 13 julio 2024

Kobetamendi, Bilbao

JUEVES 11

Bereziak

Sala BBK

13:00 MARTIN URRUTIA

Kobetamendi

Nagusia

18:25 STIVIJOES

20:25 SEN SENRA

23:00 MASSIVE ATTACK

02:00 THE PRODIGY

San Miguel

17:45 DHARMACIDE

19:15 SHINOVA

21:35 AIR play ‘Moon Safari’

00:50 LOS PLANETAS 30 años de ‘Super 8’

03:35 FOLAMOUR (A/V)

Beefeater

17:30 MARTÍN DE MARTE

19:20 QUERALT LAHOZ

21:55 JIMENA AMARILLO

00:55 MEZERG

03:30 NEXO MALITO presenta: CRRDR + ALTA

Txiki

18:25 NEWDAD

20:30 CYMANDE

23:10 DEATH FROM ABOVE 1979

02:10 SHYGIRL presents Club Shy

Firestone

17:45 EL BUEN HIJO

19:25 ORBIT

22:00 NUNATAK

Basoa

17:00 NESKA

19:30 KETIOV

22:00 SOFIA KOURTESIS dj set

00:30 CORMAC

03:00 DJ TENNIS

Lasai

Curated by RINSE FM

19:00 THRISTIAN

20:30 BEN HAUKE

22:00 YAW EVANS

23:30 ALETHA

01:00 FACTA & K-LONE

03:00 FYI ROBYN

VIERNES 12

Bereziak

San Miguel Arenal

12:15 PARQUESVR

13:45 LA HABITACIÓN ROJA

15:00 BINGO MUSICAL

St. Petroni Jardines de Albia

13:00 CHANCHA VÍA CIRCUITO

14:30 REPION

Vueling Torres Isozaki

14:00 KYNE

15:30 ODDLIQUOR

Kobetamendi

Nagusia

18:30 MELENAS

20:20 KHRUANGBIN

22:40 GRACE JONES

01:30 UNDERWORLD

San Miguel

17:35 EZEZEZ

19:25 MARÍA JOSÉ LLERGO

21:30 PARCELS

00:05 MEUTE

02:50 OVERMONO

Beefeater

17:30 SILITIA

19:25 STANDSTILL

21:35 ALBERT PLA ‘Rumbagenarios’

00:25 RALPHIE CHOO

03:00 SAMANTHA HUDSON

04:10 ORO JONDO

05:30 PARKINEOS

Txiki

18:30 KARAVANA

20:50 JORDAN RAKEI

23:00 EZRA COLLECTIVE

01:45 DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA

Firestone

18:00 STR

20:00 DANIELA PES

22:05 AIKO EL GRUPO

Basoa

17:00 DJ GOSTOSO B2B SENDA FATAL

19:30 OGAZÓN

22:00 DJRUM

01:00 JENNIFER CARDINI

04:00 MARCEL DETTMANN

Lasai

19:00 TONI BASS

21:00 MIGUEL AGNES

23:00 XAMANA JONES

01:00 BALDMAN

03:00 LUCIENT

SÁBADO 13

Bereziak

San Miguel Arenal

12:15 TEO LUCADAMO

13:45 BARRY B

15:00 BINGO MUSICAL

St. Petroni Jardines de Albia

13:00 LISASINSON

14:30 NUDOZURDO

Vueling Torres Isozaki

14:00 MORREO

15:30 SAMURAÏ

Kobetamendi

Nagusia

18:25 ALCALÁ NORTE

20:15 EL COLUMPIO ASESINO

22:35 JUNGLE

01:30 ARCADE FIRE

San Miguel

17:40 AIRU

19:20 ZEA MAYS

21:20 SLOWDIVE

00:15 KIASMOS

03:05 FLOATING POINTS

Beefeater

17:30 OKI MOKI

21:30 LOS BITCHOS

21:30 LEWIS OFMAN

00:30 ALVVAYS

03:10 NERVE AGENT

04:30 BITXEANDO presenta: INÉS HERNAND + DANILESS + DAVID VAN BYLEN

Txiki

18:30 GOOD NEIGHBOURS

20:30 MULATU ASTATKE

23:20 NONAME

01:45 MUJERES

Firestone

17:45 BOYE

19:35 ALBA MORENA

22:00 CHALK

Basoa

17:00 NIKI LAUDA

19:30 GABRIELLE KWARTENG

22:00 BUDINO

01:00 NICOLA CRUZ

04:00 JOHN TALABOT

Lasai

Curated by JASSS

19:00 NATHAN MICAY

21:30 LYDO

00:00 NAZAR

02:00 JASSS

Venta general

BONO PROMO 175€

Entradas de día: 75€

Camping 4 noches: 25€

Bono + camping: 200€