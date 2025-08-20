Eskutik, el sistema de mensajes que acompaña y mantiene informados a familiares de pacientes en intervenciones quirúrgicas e ingresos en Urgencias

Ocho hospitales vascos han puesto en marcha Eskutik, un nuevo sistema de información a través de mensajes de móvil, SMS, que comunica en tiempo real a los familiares y acompañantes sobre la situación en la que se encuentra el paciente que ingresa en Urgencias o que acude para someterse a una intervención quirúrgica. Osakidetza lanza este nuevo sistema de información para ofrecer, a través de la tecnología, una atención "más humanizada".

El nuevo sistema de información Eskutik pretende rebajar "la incertidumbre y la ansiedad" de familiares y acompañantes. Según Osakidetza, "la transparencia y la comunicación constante a través de este sistema mejoran el bienestar emocional de las personas implicadas".

Los hospitales que han implantado el sistema de mensajes Eskutik en las áreas quirúgicas son en Araba, el Hospital Santiago y el Hospital Txagorritxu, en Gipuzkoa, el Hospital de Mendaro, el Hospital Bidasoa y en Bizkaia el Hospital San Eloy, el Hospital de Urduliz y el Hospital de Basurto. Además son tres los que han implantado Eskutik en las Urgencias hospitalarias. Son los hospitales de San Eloy, Urduliz y Basurto, todos ellos en Bizkaia.

La aplicación por SMS puesta en marcha por el departamento de Salud y Osakidetza ha enviado durante el primer semestre de este año 135.883 mensajes de móvil informando a familiares y acompañantes de la situación de 20.625 pacientes en áreas quirúrgicas y de Urgencias.

¿cómo funciona eskutik?

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar En qué consiste el sistema de mensajes Eskutik implantado en ocho hospitales vascos

A su llegada al hospital, el Servicio de Admisión informa a los pacientes y a sus acompañantes de la posibilidad de acceder a este sistema a través de un número de teléfono móvil que ofrece información sobre la ubicación y movimientos de los pacientes en el área quirúrgica y en las Urgencias y si se procede a su ingreso en planta de hospitalización o se le da el alta médica.

Toda la información que proporciona Eskutik sobre las diferentes etapas de los pacientes en el área quirúrgica y en las Urgencias del hospital es comunicada a través de SMS a los teléfonos de acompañantes y familiares. La comunicación a través de SMS es en la actualidad la solución tecnológica más universal, porque no implica la obligatoriedad del uso de smartphones, la necesidad de descarga de una app o el acceso a un sitio web para su uso.

implantación progresiva

Osakidetza contempla el depliegue progresivo de Eskutik en otros centros hospitalarios de la red. Así, en Bizkaia el Hospital Universitario Cruces y el Hospital Galdakao, y en Gipuzkoa, el Hospital Alto Deba, el Hospital Zumarraga y el Hospital Donostia se unirán al proyecto de forma paulatina hasta fin de año.